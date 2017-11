Daj pet: Putin i peruanski predsjednik preskočili protokol

Russia Beyond

ZUMA Press/Global Look Press

Veliko je iznenađenje (što se tiče neobičnih pozdrava među svjetskim čelnicima) priredio peruanski predsjednik Pedro Pablo Kuczynski koji se, nekoliko minuta prije fotografiranja svih sudionika summita, približio Vladimiru Putinu, podignuo svoju desnu ruku i dao pet svom ruskom kolegi. Nakon što su preskočili protokol, lideri su razmijenili osmjehe.



No to nije bio jedini smiješni trenutak između ruskog i peruanskog predsjednika. Prije samo godinu dana su u Limi (Peru) Vladimir Putin i Pedro Pablo Kuczynski pokazali svoj dobar smisao za humor prije no što su započeli službeni sastanak. "Na kojem jeziku govorimo ovdje?", pitao je peruanski predsjednik Putina na španjolskom.

Putin se nasmijao i odgovorio: "Na materinjem jeziku." "Savršeno, jer moj ruski je na nuli", odgovorio je Kuczynski i odjednom počeo govoriti na njemačkom: "Govorim malo njemačkog, ali na ruskom ne znam ništa". Ruski predsjednik je odgovorio na savršenom njemačkom jeziku: "Onda i ja mogu govoriti na njemačkom jeziku, ako vam je tako draže."