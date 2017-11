3 najstrašnije stvari koje su američki mediji izvijestili o Rusiji u posljednje vrijeme

Tajna policija Rusije je koristila Pokémon Go kako bi raspirila rasnu netrpeljivost u SAD-u. Da, od tih je smiješnih malenih virtualnih stvorenja koja su vaša djeca vjerojatno pokušavala uhvatiti u Central Parku prošlog ljeta - zamislite to - Rusija napravila oružje! Prema pisanju CNN-a, Rusija je promicala natjecanje koje je ohrabrivalo ljude naklonjene pokretu Black Lives Matter da igru igraju u blizini zloglasnih lokacija na kojima su se dogodili primjeri policijske brutalnosti.



Igračima je rečeno da promijene imena svojih likova u imena žrtava tih incidenata - što je očigledno nastojanje da se raspiri rasna napetost. Objava koja promovira natjecanje je pokazivala Pokémon lika pod imenom "Eric Garner", Afroamerikanca koji je umro nakon što ga je dužnosnik policijske uprave New Yorka zadavio golim rukama.



Zapravo ne znam kako bih ovo prokomentirao. Pokémoni su slatka, držesna stvorenja - njih čak ni zli Rusi ne bi koristili u svojim prljavim geopolitičkim igrama. U svakom slučaju, svi znaju da u SAD-u nema rasne napetosti. Ako vam netko kaže drugačije, to je sasvim sigurno ruski agent.



Putin je hakirao američku elektroenergetsku mrežu. O ovom je alarmantnom događaju u Vermontu prošlog prosinca izvijestio Washington Post, a vijest se brzo proširila do drugih velikih medijskih kuća. Takvi smo mi Rusi: hakiramo sve što vidimo - izbore, elektroenergetske mreže, elektronsku poštu Hillary Clinton, možemo čak i hakirati vašu kadu. Ne vjerujete mi? Samo čekajte i vidjet ćete.

Kao što to uvijek biva s ovakvim člancima, Post je citirao 'anonimne' dužnosnike nacionalne sigurnosti i širio paranoju postavljajući zastrašujuća pitanja, poput: "Jesu li oni i u drugim sustavima?"



Guverner Vermonta Peter Shumlin je rekao upravo ono što snažni američki vođa mora reći u danim okolnostima: "Svi bi Amerikanci trebali biti uznemireni i ogorčeni zbog toga što jedan od vodećih svjetskih razbojnika, Vladimir Putin, pokušava srušiti našu elektroenergetsku mrežu na koju se oslanjamo kako bi održavali našu kvalitetu života, gospodarstvo, zdravlje i sigurnost".



Jedini je problem bio u tome što se to nikada nije dogodilo. Nakon što je primila obavijest Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a poslanu svim američkim komunalnim poduzećima, tvrtka Burlington Electric je pretražila sva svoja računala i pronašla prijeteći kôd u jednom prijenosnom računalu koje nije bilo priključeno na elektroenergetsku mrežu. Ipak, nema vremena za opuštanje. Budite na oprezu. Ruski hakeri zasigurno kuju druge podle planove.



Ruski zrakoplovi špijuniraju Trumpova mjesta za odmor. Naravno da da! Živimo u svijetu u kojem svi špijuniraju sve: Google špijunira Facebook, Uber špijunira Lyft, a vaš bivši dečko ili djevojka vjerojatno špijunira vas! No, Rusi su dovoljno pametni da pronađu najbolje lokacije za špijunažu.

Primjerice, u kolovozu su američki mediji izvijestili da je ruski niskoleteći špijunski zrakoplov uočen iznad Washingtonoma i Bedminstera (New Jersey), gdje je predsjednik Trump odmarao u svom Trump National Golf Courseu. Ruski špijunski zrakoplov Tupoljev Tu-154M je letio blizu golf igrališta na 4000 stopa, a potom se popeo na 5000 stopa prije nego što je odletio u zračni prostor New Yorka.

Vidite, golf nije tradicionalna igra u Rusiji, gdje je većina teritorija pola godine prekrivena snijegom. Ako želite naučiti kako ga igrati, kao što bi to željeli mnogi pripadnici kremaljske elite, tada je špijuniranje iz zraka najbolji način za to. Najvjerojatnije je Putin uputio svoje najbolje agente da lete iznad golf igrališta kako bi saznali kako ti podli Amerikanci pronalaze toliko užitka u jednom od najdosadnijih načina za provođenja slobodnog vremena.

Ne iznenađuje da su, prema pisanju američkih medija, ruski špijunski zrakoplovi posvuda - pogotovo kada prate Trumpa do Manhattana. Istina je vjerojatno prije benigna nego zlokobna. Negdje u Moskvi je hrpa usamljenih agenata FSB-a, kojima je zabranjeno putovati u inozemstvo, potajno zaljubljena u pogled na New York iz visina i zato traže svaku priliku da bace pogled na njega.