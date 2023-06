Kako napraviti rusko jelo od krumpira i kiselog krastavca – talaluj (RECEPT)

Talaluj zauzima istaknuto mjesto u kulinarskoj povijesti Smolenska, grada na zapadnoj granici Rusije. Kao i u obližnjoj Bjelorusiji, s kojom Smolenska oblast graniči, jela od krumpira vrlo su popularna među lokalnim stanovništvom.

Talaluj je jedan od omiljenih načina za pripremanje krumpira. Usput, u prijevodu s bkeloruskog riječ "talaluj" znači "budala". A u jednom rječniku ruskog jezika iz 19. stoljeća navodi se da "talaluj" znači "brbljav". Nekako se među seljacima ova riječ ustalila kao naziv jela. U drugom se rječniku "talaluj" opisuje kao "jelo koje se pravi od kuhanog i pasiranog krumpira, ohlađenog, isječenog na komade, premazanog maslacem".

Općenito uzveši, sve je to točno. Talaluj je jednostavno, svakodnevno jelo od krumpira uz dodatak ulja, mljevenih lanenih sjemenki i soli. Za njegovu pripremu krumpir se najprije kuha s korom. Zatim se ljušti, gnječi i dodaje mu se so. Ništa novo, no način na koji se jelo servira u Smolenskoj oblasti oduvijek je bio sasvim originalan.

Kada je izgnječeni krumpir spreman, čvrsto se pakira u veliku posudu nalik na pitu, koja se zatim siječe na posebne komade. Oni se jedu rukom ili pomoću vilice. Prije služenja se komadi talaluja poliju uljem i pospu mljevenim lanenim sjemenkama.

Talaluj zauzima posebno mjesto u lokalnoj kuhinji, posebno tijekom pravoslavnog posta. Jelo je hranjivo i zasitno, čak i uz poštovanje ograničenja u prehrani.

Tijekom vremena se serviranje talaluja promijenilo. Tradicionalni oblik nalik na pitu zamijenili su pojedinačni komadi od krumpira. To je učinjeno zbog jednostavnijeg serviranja.

Osim toga, svježe začinsko bilje postalo je značajan dodatak jelu, koji mu pridodaje dodatne okuse i čini ga aromatičnijim. Dodatak kiselih krastavaca razbija jednoličan okus krumpira i osvježava cjelokupno jelo. Probajmo ovo jelo!

Sastojci za dvije porcije:

Krumpir – 4 kom

Sol – prstohvat

Lanene sjemenke - 20 g

Laneno ulje - 30 ml

Kiseli krastavac – 2 kom

Svježe zeleno bilje (zelena salata, kopar, peršin i sl.) za dekoraciju – 50 g

Način pripreme:

Počnite s detaljnim pranjem krumpira. Ostavite koru zbog bogatije teksture i okusa. Stavite krumpir u lonac i dodajte vode toliko da ga pokrijete. Dodajte u vodu prstohvat soli. Zagrijte vodu do ključanja, pa smanjite vatru i kuhajte dok ne omekša (oko 20 minuta).

Kada je krumpir kuhan, procijedite ga i ostavite da se ohladi. Čim možete s njim raditi, oljuštite mu koru.

Uzmite veliki drveni mužar ili posudu i pasirku za krumpir. Ubacite u nju krumpir i dobro ga ispasirajte. Gnječite dok ne dobijete ujednačenu masu. Dok pasirate krumpir, ubacite malo soli.

Kada krumpir izgnječite i posolite, uzmite dio mase i oblikujte ga šakama u kobasicu. Ovo ponavljajte dok ne potrošite sav krumpir.

Ubacite komade u obliku kobasica na plastičnu foliju i svaki dobro umotajte tako da bude potpuno zatvoren.

Prebacite ove komade na pladanj ili u pleh i ubacite ih u hladnjak da se hlade. Tako će se krumpir stegnuti radi lakšeg sječenja.

Kada se dovoljno ohladi, izvadite kobasice od krumpira iz hladnjak i uklonite plastičnu foliju. Pomoću oštrog noža pažljivo ih isijecite na komade, praveći okrugle ili ovalne oblike. Poredajte komadiće na pladanj ili u tanjure.

Isjeckajte krastavce i začinsko bilje.

Poredajte krastavce i začinsko bilje zajedno s komadima talaluja. Dodajte mljevene lanene sjemenke. Sve prelijte lanenim uljem. Ulje će jelo obogatiti i dati mu karakterističan okus.

Poslužite talaluj na sobnoj temperaturi i uživajte u njemu kao glavnom jelu ili prilogu. Dobar tek!