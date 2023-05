Zašto je ruski slikar Ilja Rjepin jeo sijeno?

Kira Lisicka (Foto: imagebroker; IMAGO/Global Look Press)

Prijatelji koji su dolazili u goste slikaru Ilji Rjepinu (autoru poznatih slika "Burlaci na Volgi", "Ivan Grozni i njegov sin Ivan" i drugih) često su spominjali "biftek" od močvarne brusnice (rus. kljukva), juhu od sijena i druga neobična jela bez mesa kojima ih je služila Natalija Nordman-Severova, supruga čuvenog slikara.

Autoportret s Natalijom Borisovnom Nordman, 1903, Ilja Rjepin. Ateneum/Javna domena Ateneum/Javna domena

Supruga Ilje Rjepina je bila "zagrižena" vegetarijanka, jela je samo sirovu hranu, što je u ono vrijeme bilo zapanjujuće. A 1911. godine je sastavila i "Kuharicu za one koji gladuju" i posvetila je "prezasićenima". U knjizi se našao i Rjepinov omiljeni bujon od sijena.

Recept ove vegetarijanske delikatese je jednostavan: u juhu se stavi sijeno, sitno sjeckani luk, lovorov list, papar i sol. Sve se ovo zalije proključalom vodom, a zatim kratko prokuha. Takav bujon, prema Nataliji Nordman, daje vam sitost 24 sata, dobar je za bubrege i pogodan za pravljenje vegetarijanskog boršča.

Tijekom edukativnog predavanja o prednostima vegetarijanske prehrane 1912. godine Natalija je rekla: "Često me pitaju kako mi to jedemo sijeno i travu. Žvaćemo li ih kod kuće, u štali za jaslama, ili na livadi, i koliki su nam obroci? Mnogi se podsmjehuju ovoj prehrani, a neki je smatraju i uvredljivom, jer kako to da se ljudima nudi hrana kojom su se od pamtivijeka hranile samo životinje!"

Legion Media Legion Media

Osobno se Rjepin na ovakvu dijetu nije žalio. Naprotiv, u pismu jednom prijatelju napisao je: "Bujon od sijena, korijenja i bilja pravi je eliksir. Drži me sitim čak 9 sati. Tijelo mi se pomladilo, postao sam izdržljiviji u pješačenju, imam više snage za vježbanje i mnogo više uspjeha u slikarstvu."