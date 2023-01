Kako ispeći izdašan i zdrav sovjetski kruh s gorušicom (RECEPT)

Kruh s gorušicom je pšenična vekna s ukusnom žućkastom sredinom i finom koricom. Za razliku od običnog ruskog kruha, ovaj se pravi uz dodatak ulja od gorušice. To ne znači da ima gorkast ukus koji podsjeća na senf. Naprotiv, ovaj kruh je mekši i više nalik na kolač, barem se meni tako čini.



Ova vrsta kruha bila je prilično uobičajena u Sovjetskom Savezu. Recept potječe iz četrdesetih godina. Ali suvremeni državni standard za pečenje kruha s gorušicom uveden je 1988. godine. Pravljen je u različitim oblicima, oštrih i oblih ivica, koliko se sjećam. Zaobljena vekna je imala specijalne zareze na površini, tako da kruh naraste ravnomjerno i ne popuca.



Ulje gorušice ovaj kruh čini ne samo ukusnijim, nego i zdravijim. Ono povoljno djeluje na krv i neutralizira toksine zahvaljujući visokom sadržaju vitamina i minerala. Također pomaže u liječenju živčanog sustava i otklanja negativne posljedice svakodnevnog stresa izbacujući štetne produkte metabolizma iz tijela, te jača imunološki sustav.



Aroma ovog kruha me podsjeća na djetinjstvo. Kada sam išla u osnovnu školu u rajonu Čerkizovo u Moskvi, poslije škole smo odlazili u malu pekaru da kupimo svjež kruh. Iskreno, u to doba mi je svaki svjež kruh bio nevjerojatno ukusan. Ali miris kruha od gorušice posebno mi se urezao u sjećanje. Nedavno sam imala sreće da nađem organsko, nerafinirano ulje gorušice i odmah sam poželjela napraviti kruh s njim.



Koristila sam klasični recept iz kuharice iz četrdesetih godina „350 varijanti kruha“ Plotnjikova i Kolesnjikova. Za pečenje kruha s gorušicom potrebno je malo vremena. Za pripremu tijesta prvo je potrebno napraviti temeljac. Kada je on spreman, mijesi se tijesto koje nekoliko puta naraste. Potrebno je strpljenje, ali rezultat je vrijedan truda. Dobit ćete izuzetno ukusan domaći kruh specifične arome.



Kruh s gorušicom je najukusniji dan nakon pečenja. Savršen je za doručak, namazan maslacem i domaćim pekmezom.

Sastojci za jednu veknu (1 kg):

Julija Mulino Julija Mulino

Za temeljac:



Brašno visoke kvalitete - 350 g



Voda - 245 ml



Svjež kvasac - 7 g



Za tijesto:



Brašno - 350 g



Sol - 9 g



Voda - 110 ml



Za treće miješanje tijesta:



Ulje gorušice - 56 g



Šećer - 42 g

Način pripreme:



Kvasac rastopite u toploj vodi i promiješajte s brašnom za temeljac.





Julija Mulino Julija Mulino

Pokrijte i ostavite na toplom mjestu 2,5 sata.





Julija Mulino Julija Mulino

Poslije 2,5 sata razmutite sol u vodi i dodajte temeljcu s ostatkom brašna za kruh. Izmiješajte sastojke, pokrijte i ostavite 15 minuta. Zatim miješajte mikserom 10 minuta.

Julija Mulino Julija Mulino

Tijesto treba da bude glatko i elastično, tako da se kada ga stisnete vraća u prvobitni položaj. Pokrijte ga i ostavite na toplom mjestu da odstoji još 2 sata.

Julija Mulino Julija Mulino

Poslije 2 sata promiješajte ulje i šećer, ubacite u tijesto i mijesite 7 minuta. Pokrijte i ostavite da odstoji na toplom mjestu 1,5 sat.

Julija Mulino Julija Mulino

Julija Mulino Julija Mulino

Razvucite tijesto u pravokutnik i savijte ivice prema unutra, prema sredini tijesta. Presavijte tijesto na pola, ivice zalijepite prstima i tijesto položite tako da mjesto spajanja bude sa donje strane. Lagano ga urolajte da dobijete zaobljenu veknu. Pećnicu zagrijte na 230℃.

Julija Mulino Julija Mulino

Pokrijte i ostavite da stoji na sobnoj temperaturi 30-40 minuta. Tijesto treba narasti tako da je kruh prozračan iznutra. Ali također je važno da ne stoji previše dugo, jer bi mogao splasnuti.



Oštrim nožem napravite rezove na površini kruha. Pažljivo premažite kruh vodom, koristeći mekanu četku.

Julija Mulino Julija Mulino

Ubacite u pećnicu zagrijanu na 230℃. Uspite pola čaše proključale vode u metalnu posudu i ubacite u pećnicu kako bi se stvorila para.



Poslije deset minuta uklonite posudu s vodom iz pećnice.



Pecite dok kruh ne počne lijepo mirisati. Za to je potrebno oko 30-35 minuta.



Ostavite da se hladi na rešetki.

Julija Mulino Julija Mulino

Isijecite poslije 40 minuta ili sat vremena.

Julija Mulino Julija Mulino

Preporučujem da se jede najmanje sat poslije pečenja ili, još bolje, idući dan.

Uživajte u ovom posebnom kruhu s maslacem i domaćim pekmezom!