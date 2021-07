"Crni Rus": Koktel s votkom za američku veleposlanicu (RECEPT)

Saznajte kako se priprema čuveni koktel i kakve veze on ima s hladnim ratom između SAD-a i SSSR-a.

1949. godine u briselskom hotelu "Metropole" odsjela je američka veleposlanica u Luksemburgu i dama iz visokog društva Perle Mesta. Nastanak danas legendarnog koktela, za koji rijetko tko da nije čuo, vezan je upravo za njezin boravak u ovom hotelu.

Prema legendi, veleposlanica je ušla u bar u predvorju hotela, a barmen Gustave Tops joj je pripremio koktel na bazi votke i meksičkog likera od kave. Ne zna se tko je od njih smislio naziv "Crni Rus", ali uvaženoj se gospođi svidio novi miks, koji je kasnije uvršten u ponudu hotela.

"Crni Rus" danas se nalazi na popisu službenih koktela Međunarodnog udruženja barmena u kategoriji "Suvremena klasika". Bio je to prvi koktel u grupi koktela s kavom na cijelom svijetu.

Zašto "Rus" i zašto "crni"?

Osnovni sastojak koktela je votka koja se često vezuje za Ruse. Drugi sastojak je liker od kave koji koktelu daje tamnosmeđu boju. Postoji i drugo objašnjenje za ovaj naziv. Prema njemu, "Rus" u nazivu je pocrnio zbog zaoštrenih odnosa između SAD-a i SSSR-a i početka hladnog rata.

Kako pripremiti koktel "Crni Rus"?

U nisku staromodnu čašu najprije uliti votku (50 ml). Dodati liker od kave "Kahlúa" (25 ml). Ako nemate ovaj liker, možete uzeti bilo koji drugi liker od kave. Dodajte drobljeni led ili kockice leda (100 g) i promiješajte. Dobit ćete umjereno sladak i snažan napitak s ukusom kave.

Po čemu se "Crni Rus" razlikuje od "Bijelog Rusa"?

Koktel "Bijeli Rus" proslavio se poslije filma braće Koen "Veliki Lebowski" (1998.), u kojem se glavni junak Jeffrey devet puta pojavljuje u kadru s ovim koktelom. Bez obzira na to što se oko njega događa, on je smiren i pije "Bijeli Rus". U suštini je taj koktel verzija "Crnog Rusa" s malo izmijenjenim odnosom sastojaka i uz dodatak slatkog crhnja. Zbog slatkog vrhnja ne prestaju rasprave o tome je lit to muški ili ženski koktel.

A ako mu dodate Colu ili limun?

Na bazi "Crnog Rusa" napravljen je veliki broj varijacija. Ako ga poslužite u visokoj čaši i dodate mu Colu, dobit ćete koktel "Crni prljavi Rus", koji je također poznat kao "Visoki crni Rus", "Australski crni Rus" ili "Colorado buldog".

Ako u ovaj koktel dodate irsko pivo "Guinness", dobit ćete koktel "Irski Rus" ili "Meki crni Rus", a ako ga prelijete pivom od đumbira, dobivate koktel "Smeđi Rus".

Ništa manje popularna je verzija "Crna magija" s limunovim sokom i korom limuna za dekoraciju. U Rusiji se ovakav koktel od milja naziva ženskim imenom "Ninočka" u čast istoimene američke komedije (1939.) s Gretom Garbo u glavnoj ulozi.