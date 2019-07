Timesov novinar u čudu: Ruska kuhinja postala raznovrsnija pod sankcijama

Russia Beyond

Andrej Turusov/Global Look Press

Dopisnik britanskog časopisa The Times obišao je moskovske restorane i zatekao u njima nezabilježenu raznolikost i izobilje. Neobično je što su tome doprinijele sankcije. Opet je u modi ruska kuhinja, ali ovoga puta s mnogo novih ideja.

U starim ruskim ilustriranim "kuharicama", primjerice u izdanju iz 1937. godine, običaj je bio da se citiraju riječi narodnog vođe Josifa Staljina i šefa tajne policije Lavrentija Berije. Kasnije toga nije bilo, ali su recepti uvijek bili klasični i prepoznatljivi: šči, peljmeni, vareniki i hladetina.

Mnogim stranim gostima se okrene želudac kad vide kako hladetina drhti u tanjuru. Međutim, tradicionalna ruska kuhinja je daleko privlačnija nego što mnogi misle. Britanski novinar piše da su njegova omiljena jela kiseli kupus i palačinke punjene gljivama i vrhnjem. Ujedno konstatira da su čak i zagriženi poklonici ruske kuhinje svjesni da ona dugo nije uživala posebnu reputaciju na Zapadu.

Danas Britanac konstatira da kulinarska scena u Rusiji doživljava svojevrsnu renesansu. Pojedinci tvrde da je sve počelo 2014. godine, kada je Vladimir Putin odgovorio na sankcije koje su Rusiji uvele Sjedinjene Države i EU, pa je zabranio uvoz pojedinih namirnica sa Zapada. Poslije toga su se kuhari u restoranima morali prilagoditi novim okolnostima i "razbijati" stereotipe.

Evo dokaza: u lipnju je u Singapuru održana svečanost dodjele nagrada pobjednicima izbora za najbolji restoran na svijetu. Na popisu dvadeset najboljih ubrojana su dva moskovska restorana - White Rabbit i Twins Garden. Oni svojim gostima nude tradicionalna jela ruske kuhinje, ali s mnogo novih ideja.

"Ljudi su uvjereni da je ruska kuhinja vrlo masna. I da tu nema ničeg posebnog: mnogo varenika i krumpira, malo votke i kavijara, i to je to. Ali ruska kuhinja je daleko bogatija", kaže 33-godišnji Ivan Berezucki. On i njegov brat blizanac Sergej su vlasnici restorana Twins Garden.

Ovaj restoran se nalazi u središtu Moskve, blizu Crvenog trga. Tu se gostima nudi jelovnik koji se nikako ne može nazvati monotonim. U njemu ima kulinarskih čudesa poput crvenih kraljevskih rakova serviranih s crnim ribizlom i patlidžanima pirjanim na kvasu (tradicionalnom ruskom napitku koji se pravi na bazi raženog kruha). Mnoga jela se pripremaju dugo, ponekad po cijelu noć, u tradiconalnoj ruskoj peći koja se loži brezovinom. "Naši ljudi u tim jelima prepoznaju okuse iz djetinjstva", kaže Ivan. "Strancima je to nešto novo, za njih je to okus iz Rusije". U ovom restoranu se pravi vino od rajčice, mrkve, pastrnjaka i poriluka, a pored toga se pravi i pivo od cikle. Ručak s tri različita jela bez vina košta oko 30 funti (oko 2300 rubalja, odnosno 34 eura).

Braća Berezucki su odrasla u Armaviru, gradiću u osunčanom Krasnodarskom kraju na jugu Rusije, gdje su od ranog djetinjstva pomagali mami i baki u spremanju jela. Oni doživljavaju restoran kao nekakvu specijalnu misiju usmjerenu na promjenu odnosa prema ruskoj kuhinji i samoj Rusiji.

"LavkaLavka" je moskovski restoran i prodavaonica poljoprivredne zadruge. Ova je tvrtka također daleko odmakla u pokušajima promoviranja novog, modernijeg doživljaja ruske kuhinje. Osnovao ju je Boris Akimov, "bradonja" od nekih tridesetak i kusur godina, bivši glazbenik. Namirnice za svoju kuhinju on nabavlja diljem Rusije.

Tu na policama i u jelovniku možete naći pečene tikve, domaće slatko, sibirske peljmene s mesom sobova i mnoštvo sireva ruske proizvodnje čija se kvaliteta znatno poboljšala otkako je zabranjen uvoz cheddara, camemberta, gorgonzole i drugih europskih mliječnih proizvoda u Rusiju.

"Ruski građani koji su navikli na ukusnu zapadnu hranu doživjeli su zabranu uvoza zapadnih prehrambenih proizvoda kao nekakvu kaznu", kaže povjesničar ruske kuhinje Pavel Sjutkin, i dodaje: "S druge strane, ta zabrana je donijela veliku korist našoj prehrambenoj industriji i restoranima, jer ih je prisilila da se okrenu našim vlastitim domaćim proizvodima".