Vodič po moskovskim vinskim barovima: Gdje u 2019. popiti čašu finog vina?

Suprotno uvriježenom mišljenju, veći broj Rusa danas pije vino nego votku, a to možda ima veze s obiljem izvrsnih vinskih barova u ruskoj prijestolnici.

Za lakše snalaženje kroz vrtoglavu raznolikost barova, Russia Beyond vam predstavlja neka od najboljih mjesta za ispijanje crvenog, bijelog, ružičastog ili pjenušavog vina.

Classica Bar

Uživanje u čaši dobrog vina u kombinaciji s ukusnim jelom nekada je bilo povlastica bogatih članova ruskog društva. Srećom, u posljednjih su nekoliko godina vinske ustanove s "demokratskim cijenama" razbile tu sliku, a intimni Classica Bar (sa samo devet stolova) je najbolji primjer tog trenda. Skriven na uglu živahne Tverske-Jamske ulice, Classica je mala oaza finog vina (više od 7o vrsta, s cijenama od 17 eura po boci naviše) s ponudom jela u mediteranskom stilu. Naglasak nije na velikim vinskim brendovima, nego na optimalnom omjeru cijene i kvalitete i širokoj ponudi vinarskih zemalja.

Gdje: 1-aja Tverskaja-Jamskaja ulica 2/1

www.facebook.com/Classica-Bar

Sinners & Beginners

Svakako nije grijeh pohvaliti se zbirkom od više od 300 vina, od kojih se 60 može naručiti na čašu! Sinners & Beginners ima privlačnu atmosferu dnevnog boravka i podruma ljubitelja vina. Unutrašnjost je istovremeno i otkvačena i jednostavna, dok su gosti šarena mješavina mama s djecom, poslovnih ljudi i mladih ljubitelja mode. Glavni kuhar je Talijan Vincenzo Dilillo, što znači da je jelovnik pun svih vrsta carpaccia, bruschetta, pizza, sira, mesa, povrtnih plata i umaka. Što se vina tiče, svakako kušajte moderno narančasto vino - ili bilo što drugo što vam osoblje preporuči.

Gdje: Ulica Petrovka 23/10, zgrada 5

www.instagram.com/sinnersbeginners/

Bigati Bar

Ovaj elegantni vinski bar (5 minuta hoda od stanice metroa Kurskaja) iznenađuje nove posjetitelje finim crnim i bijelim vinom kuće po cijeni od 2,5 eura po čaši i pjenušavim vinom kuće po cijeni od 3,5 eura. Postoje dva vinska menija za različite tipove ljubitelja vina. Prvi je podijeljen na jasno označene dijelove s prilično detaljnim objašnjenjima - za one koji još nisu stručnjaci, ali su radoznali. Drugi se sastoji od nekoliko stranica, ali samo s nazivima, godinama i cijenama. Ukupno ćete ovdje u ponudi naći više od 200 vina. Naravno, ovdje ćete naći i moderna narančasta, veganska i biodinamička vina. Što se hrane tiče, jelovnik će zadovoljiti gotovo sve ukuse (tu su salate i juhe, kao i riblja, mesna, vegetarijanska i veganska opcija). A najbolje je to što je Bigati četvrtkom, petkom i subotom otvoren do 3 ujutro.

Gdje: Zemljanoj Val ¼, zgrada 1

www.bigati-bar.ru

Cirk

Ime ovog vinskog bara (u prijevodu s ruskog "cirkus") moglo bi biti oda Moskovskom cirkusu Nikolina koji se nalazi odmah iza ugla - ili bi moglo biti aluzija na "show" koji počinje jednom kada vino udari u glavu. Cirk je skriven u perulki (uličici), no vrijedi se potruditi pronaći ga. Interijer je lakoničan, gotovo skandinavski, a klijentela je vrlo umjetnička. Vinska karta ne postoji, no upućeni konobari su vam uvijek pri ruci kako bi vas savjetovali o tome što je u ponudi; prosječna cijena boce iznosi oko 25 eura. Što se tiče hrane, Cirk nudi konkretne obroke s izdašnim predjelima i bogatim glavnim jelima. Radnim se danom iskradite iz ureda i uživajte u poslovnom ručku po posebnoj ponudi (5 eura za dva slijeda, 7 eura za tri slijeda) s čašom vina za samo 3,5 eura.

Gdje: Cvetnoj buljvar 20/1

www.instagram.com/circuswinebar/

Big Wine Freaks

Nakon što su se čvrsto etablirali kao jedan od vodećih vinskih autoriteta u Sankt-Peterburgu, ekipa iz Big Wine Freaksa je ovaj ludo popularni bar u Moskvu dovela krajem 2017. godine. Šarm Starog svijeta susreće svježinu Novog svijeta u ovom interijeru u stilu njujorških loftova. Biodinamička vina, craft pjenušci i rijetke pozicije ovdje su glavna stvar, ali ako želite igrati na sigurno i držati se nečega pouzdanog, tu je veliki izbor vina iz Europe i Novog svijeta (neka su dostupna na čaše, po cijeni od 6 eura naviše). Jelovnik se uglavnom sastoji od grickalica koje dobro idu uz vino. U ponudi je i nekoliko izdašnih glavih jela. U večernjim satima na palubu stupa DJ.

Gdje: Boljšaja Nikickaja ulica 62/3

www.bigwinefreaks.ru

Prosecco Bar PR11

Prosecco Bar je pjenušavo čedo talijanskog kuhara Luigija La Sale i najbliže je tradicionalnom venecijanskom "bacarou" ovdje u Moskvi. Interijer je jednostavan i lakonički kako ne bi odvratio pažnju posjetitelja od vina i društva. Gotovo polovica vinske karte se sastoji od - iznenađenje! - prošeka. No ako niste ljubitelj mjehurića, u ponudi ima i dosta crnog i crvenog vina, uključujući biodinamičko vino, a tu su i žestoka pića i nekoliko špricera. Jelovnik se sastoji od savršenih grickalica za uz vino (bruschetta, salata, tartara, pršuta i sira), kao i izdašnijih jela poput juha, tjestenine i rižota. Prosječni račun iznosi oko 10-13 eura - što zaista nije visoka cijena za uživanje u klasičnoj kulturi aperitiva u ruskoj prijestolnici.

Gdje: Ulica Sretenka 7

www.facebook.com/Proseccobarpr11/