5 najboljih ruskih gastronomskih festivala u 2019. od kojih će vam rasti zazubice

1. Sanktpeterburški gurmanski dani

1.-16. lipnja 2019., Sankt-Peterburg

Sanktpeterburški gurmanski dani

Nemojte to reći Moskovljanima, no Sankt-Peterburg u tajnosti tvrdi da je upravo on kulturna i gastronomska prijestolnica Rusije. Početkom ljeta oko 40 restorana diljem grada nudi slijedove od tri do pet jela po cijeni od 1500 rubalja (oko 20 eura). Sve što preostaje je odabrati restoran (preporuča se da stol rezervirate unaprijed). Možete se odlučiti za pogled s krova (Gastronomica, Terrasa, Attic) ili ugodno dvorište (Jungle u blizini Kazanske katedrale). Osim slijedova, izvrsna jela će ponuditi i svjetske kulinarske zvijezde: Josh Angus iz londonskog Hide Grounda će gostovati u The Répi, dok će tajlandski kuhar Thitid Tassanakajohn (čiji se restoran Le Du nalazi na 14. mjestu na popisu 50 najboljih restorana Azije) preuzeti kuhinju u Birchu.

I svakako odite na obilazak restorana s mještanima, uključujući posebne programe "Moderna kuhinja Sankt-Peterburga" i "Mala Azija". Festival će zatvoriti "debitantski bal" - prilika da upoznate najbolje mlade kuhare grada. Pojedinosti saznajte ovdje.

2. Okus Moskve

27.-30. lipnja 2019., Lužnjiki, Moskva

Okus Moskve

Želite li probati ključna jela vrhunskih ruskih kuhara po nevjerojatno niskim cijenama? Sada to možete učiniti na festivalu Okus Moskve - kulinarskom ludilu na otvorenom na Festivalskom trgu u okviru Olimpijskog kompleksa Lužniki, s bogatim programom glazbenih i kazališnih predstava. Osim toga, na Gurmanskoj tržnici ćete moći pronaći ekskluzivne prehrambene proizvode i originalne suvenire. Ulaznice za festival su dostupne online.

3. Ugrofinski gastronomski festival "Big-Big"

6.-7. srpnja, selo Starije Bigi, Šarkanski rajon, Udmurtija

"Big-Big"

Ako volite pite i egzotično rusko zaleđe, pođite u Udmurtiju (oko 1000 km istočno od Moskve). Ovdje ćete se hraniti ukusnim lokalnim pitama s raskošnim punjenjima. Ne zaboravite reći "big-big" ako nešto stvarno zagolica vaše nepce.

Ove godine organizatori na festival nisu pozvali samo domaće i strane kuhare, već svima zainteresirama nude priliku da na jedan dan otvore svoj restorančić (stol, štednjak i kuhinjski pribor su osigurani). Dakle, ako se želite okušati u ugrofinskoj kuhinji i pokazati svoje talente, prijavite se unaprijed. Svi ostali će naučiti kuhati na licu mjesta, uključujući praksu korištenja lokalnih biljaka u medicinske i ritualne svrhe.

www.vk.com/byg_byg (na ruskom)

4. O, da! Jeda! (O, da! Hrana!)

13.-14. srpnja, Primorski park Pobjede, Sankt-Peterburg

O, da! Jeda!

Festival će se održati u raznim ruskim gradovima, no najveći i najsmjeliji će biti u Sankt-Peterburgu. Najbolji kuhari grada pozivaju sve pridošlice na gastronomsku turneju po cijelom svijetu: Prošećite uz čašu vina mediteranskim maslenicima, kušajte guacamole ili uživajte u uhi-po-carski (carskoj ribljoj juhi) i ruskoj divljači u suvremenoj interpretaciji. Kuhari obećavaju da će držati radionice, uključujući posebnu Dječju kulinarsku školu. A za one koji vole vruće - organizatori prijete da će organizirati kulinarske dvoboje između amatera i profesionalnih kuhara. Neka borba započne!

www.odaeda.me (in Russian)

5. Festival živih kamčatskih rakova "Drži raka!"

15.-30. listopada 2019.

Ideja festivala "Drži raka!" je zakuhana prije nekoliko godina u Vladivostoku, no sada pokriva cijeli Daleki istok i restorane u Moskvi, Sankt-Peterburgu, Jekaterinburgu, Sočiju, Čeljabinsku i drugim gradovima. Tijekom festivala restorani na Dalekom istoku nude kilogram živih rakova po super cijeni od 1200 rubalja (oko 16 eura). Istu cijenu određuju i restorani diljem Rusije koji sudjeluju u festivalu - 300 grama kliješta kamčatskog raka (kuhanih u paru) s odgovarajućim umakom. Lov na plave kamčatske rakove je dopušten krajem listopada, što vam daje priliku da ga isprobate. Jedino ograničenje koje vrijedi na festivalu jest sljedeće: jedan rak po grupi od 2 do 7 osoba. U Moskvi možete uživati u restoranima Čestnaja Kuhnja (Iskrena kuhinja), Vladivostok-3000 i Karlson. Cijeli popis pogledajte online (na ruskom i kineskom).