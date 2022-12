Kako kupiti automobil u Europi i legalizirati ga u Rusiji?

U prvoj fazi se treba odlučiti za auto koji će biti uvezen u Rusiju. Najčešće se dovoze automobili koji koštaju manje od 50 000 eura i stari su 3-5 godina. Na skuplja vozila primjenjuju se sankcije, a za starija ili mlađa vozila je skuplja carina.



Tri načina da se kupi strani automobil u inozemstvu:



1. Kupac sam dovozi auto;



2. Kupac angažira posredničku agenciju da mu doveze auto;



3. Kupac angažira fizičku osobu da mu doveze auto.



Prilično je česta varijanta kupovine putničkog auta u Njemačkoj. Na njemačkoj stranic (na primer, mobile.de) bira se auto po želji. Tamo postoje i ugovori auto kuća i preko njih se realizira kupnja. Kod auto kuća treba provjeriti je li željeni auto na raspolaganju, u kakvom je stanju, hoće li ga salon htjeti prodati državljaninu Ruske Federacije, vraća li PDV od prodaje i koji je način plaćanja. Ujedno treba saznati hoće li auto kuća osigurati tranzitne tablice i pripremiti carinsku dokumentaciju. Ako neće, kupac to treba napraviti samostalno ili tražiti lokalnu posredničku agenciju.



Ako je sve to regulirano, kupac provjerava stanje automobila, sklapa ugovor i ostavlja polog (1000-5000 eura). To može napraviti samostalno, pomoću prijatelja ili preko posrednika. U posljednja dva slučaja potrebno je izvaditi punomoć.

Dokumenti za ulazak u zemlju

Automobil na međunarodnom graničnom prijelazu „Torfjanovka“, Lenjingradska oblast, Rusija. Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

Prije nego što se auto nađe na ruskoj granici treba se obratiti Centralnoj akciznoj carini u Rusiji, u mjestu stanovanja i dobiti dozvolu za uvoz automobila. Vađenje te dozvole nije jednostavno i zato se mnogi odmah obraćaju carinskim brokerima. Njihova usluga košta najmanje 15 000 rubalja.



Na carinskoj ispostavi će biti potrebno javiti marku, godinu proizvodnje, zapremninu motora i druge podatke o automobilu i osobi koje će ga prevesti preko granice. Na osnovu tih podataka carinska služba izračunava polog koji treba uplatiti. Bit će potrebna kopija prometne dozvole vozila (može se dobiti od prodavatelja putem elektroničke pošte).



Također će biti potrebno da kupac napiše izjavu o svojoj namjeri da uveze automobil s molbom da mu se dozvoli uplata gotovinskog depozita. U izjavi on navodi sumu i granični prijelaz kroz koji se uvozi auto i ujedno se obavezuje da će automobil dostaviti u navedenom roku. S tom izjavom na blagajni mora uplatiti polog.



Bolje je odmah uplatiti nešto više novca, jer se suma preračunava u eure, ali se plaća po tečaju Centralne banke Ruske Federacije, koji važi na dan plaćanja i konačno se izračunava kada kupac doveze automobil u Rusiju na carinu. Novac se može prebaciti preko računa u banci na osnovu izdanog računa o uplati ili se uplatiti na blagajni u zgradi carinske ispostave uz proviziju od 2 %.



Državljanin Rusije prilikom plaćanja treba dostaviti na uvid sljedeće dokumente:

osobne isprave (unutarnju putovnicu)

individualni porezni identifikacijski broj

putovnicu

Strani državljanin treba dostaviti na uvid:

osobne isprave

registraciju mjesta stanovanja ili boravka

potvrdu o stalnom boravku ili vizu

individualni porezni identifikacijski broj, ako ga ima

međunarodnu vozačku dozvolu

Polog može uplatiti budući vlasnik automobila osobno ili njegov predstavnik na carini, odnosno broker. U tom slučaju je potrebna ovjerena punomoć od budućeg vlasnika automobila.



Kao potvrda o uplati novčanih sredstava na polog izdaje se carinska potvrda s podacima o automobilu. Isti podaci se navode i na garantnom listu. Originali tih dokumenata će biti potrebni na granici.

Bjeloruski carinici pregledaju automobil na međunarodnom graničnom prijelazu „Urbani“ na bjelorusko-latvijskoj granici u Braslavskom okrugu Vitebske oblasti. Viktor Toločko/Sputnik Viktor Toločko/Sputnik

Kada kupac dobije carinsku deklaraciju i garantni list, može preuzeti automobil od auto kuće i uvesti ga u Rusiju. Ako je planirao platiti gotovinom, onda treba imati na umu ograničenje novca koji jedna osoba može iznijeti iz Rusije i koji iznosi 10 000 dolara (ili protuvrijednost te sume u drugoj valuti). Ako je suma veća od limita, treba prijaviti tu sumu i pružiti dokaz o porijeklu novca ili podijeliti sumu sa suputnikom.

Prijevoz automobila preko granice

Lokalna auto kuća priprema dokumentaciju za automobil (najbolje je odmah zamoliti 2 originala ugovora o prodaji), kao i dokumentaciju za carinu. Još će biti potrebno da se dobiju probne tablice, ukoliko ih prodavatelj nije unaprijed izvadio (za dopunsku sumu ili besplatno).

Granični prijelaz „Torfjanovka“ na granici Rusije s Finskom. Petar Kovaljov/TASS Petar Kovaljov/TASS

U lokalnoj carinskoj službi treba izvaditi izvoznu carinsku deklaraciju, prometnu dozvolu i dokument s barkodom za povrat PDV-a . On će se morati skenirati na izlasku iz zemlje koja je članica EU. Unaprijed treba pitati prodavatelja vraća li on PDV i kako konkretno može prebaciti taj novac u sadašnjim uvjetima.



Obično se automobili uvoze u Rusiju preko Bjelorusije ili skandinavskih zemalja. Smatra se da je najjednostavnije učiniti to preko Finske.



Kada vlasnik automobila ulazi tim vozilom u Rusiju, ograničenje za bescarinski uvoz prtljaga je 31 kg po osobi. Sada se u Rusiju ne mogu uvoziti euri.



Poslije prolaska carine na ruskoj granici automobil treba dostaviti u carinarnicu u mjestu stanovanja i to u roku koji je označen na carini.

Vađenje dokumenata za automobil

Službenik prometne policije provjerava dokumente vozača. Marija Devahina/Sputnik Marija Devahina/Sputnik

Kada automobil pristigne u carinarnicu u mjestu stanovanja vlasnik popunjava deklaraciju i prilaže sve neophodne dokumente. To umjesto njega može obaviti i njegov carinski predstavnik.



Neophodni dokumenti:

Kopije dokumenata za auto (ugovor o kupoprodaji, osiguranje);

Carinska priznanica koju je ovjerio inspektor i garantni list (izdaju se poslije uplate pologa);

Putnička carinska deklaracija TD-6, u kojoj se navodi automobil (marka, model i VIN broj).

Ukoliko su podneseni svi potrebni papiri, a deklaracija ispravno popunjena, izrada dokumenata traje najviše tri dana. U pojedinim slučajevima carinski inspektor može zatražiti ovjereni prijevod dokumenta.



Kada je deklaracija izdana, automobil se prevozi iz carinarnice u carinsko skladište, gdje vlasnik dobija tehničku putovnicu vozila. Zatim vozilo treba registrirati i u Ruskoj državnoj inspekciji za sigurnost u prometu (GIBDD) i poslije toga automobil se može koristiti u prometu.

Koliko košta vađenje carinskih dokumenata u Rusiji?

Vlasnik automobila s ruskim registarskim tablicama. Jevgenij Bijatov/Sputnik Jevgenij Bijatov/Sputnik

Prilikom procjene koštanja uvoza automobila u Rusiju, osim troškova transporta uzimaju se u obzir tri takse:

Taksa za carinjenje (zavisi od cijene automobila).

Ekološka taksa koja se plaća državi za ekološku reciklažu prijevoznog sredstva (ovisi od godine proizvodnje).

Carina (ovisi od godine proizvodnje, cijene automobila i zapremnine motora). Ovo je najveća stavka u navedenim troškovima.

Na internet kalkulatoru (npr. ovdje) mogu se brzo izračunati troškovi uvoza stranog automobila u Rusiju. Da bi se u Rusiju uvezao automobil koji košta 15 000-20 000 eura i star je 3-5 godina treba pripremiti oko 5 000 eura. Prije plaćanja treba provjeriti postoje li eventualni popusti, jer se njihov spisak mijenja.



Sada nije neophodno da se u automobil prilikom uvoza u Rusiju ugradi gumb za poziv hitnih službi ERA-GLONASS. Ali to je privremena olakšica, koja vrijedi do 1. veljače 2023. godine.