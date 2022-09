Rusija bi ove godine mogla postati samodostatna u proizvodnji kamenica

Prema analitičarima Centra za sektorsku ekspertizu Rosseljhozbanka, očekuje se da će potražnja za kamenicama na ruskom tržištu ove godine dosegnuti gotovo 5000 tona. Međutim, tu bi potražnju mogla u potpunosti zadovoljiti domaća proizvodnja, smatraju stručnjaci koje je citirao Fond Roskongressa na Istočnom gospodarskom forumu.

Zapravo, u posljednjem desetljeću ova je industrija doživjela pravi procvat: dok je Rusija 2013. godine proizvela samo 2 tone kamenica, 2021. godine ta se brojka već povećala na 4600. Prošle godine zemlja je morala uvesti više od 400 tona kamenica, uglavnom iz Maroka, Novog Zelanda i Japana, no udio nacionalne proizvodnje na tržištu već je bio veći od 90%.

"Velika proizvodnja kamenica u Rusiji započela je tek 2014., u Krasnodarskom kraju. Sada se geografija akvakulture ovih morskih delicija proširila po cijelom obalnom području zemlje: od obale Crnog mora do Primorskog kraja", kaže Andrej Dalnov, voditelj Centra za sektorsku ekspertizu Rosseljhozbanka. "Eksplozivna dinamika povezana je s povećanjem interesa države za ovaj podsektor, državnom i financijskom potporom uzgoju ribe i ribarstvu, unapređenjem zakonodavstva u području uzgoja ribe, kao i subvencioniranjem istraživanja i djelatnosti industrijskih istraživačkih instituta. Uz to, povećana je potražnja za domaćim plodovima mora. Sve je to postalo pokretač za početak aktivne provedbe investicijskih projekata u uzgoju školjkaša."

Prema podacima Rosribolovstva, federalne agencije za ribarstvo, velika većina ruske proizvodnje kamenica odvija se u Primorskom kraju, s 4200 tona u 2021., što je povećanje od 84% u samo dvije godine. U ovoj regiji, koja graniči s Japanom, Kinom i Korejom, postoji 120 specijaliziranih tvrtki koje eksploatiraju više od 300 parcela za uzgoj.