Za što je koristan ruski platni sustav "Mir"?

Od 10. ožujka ukida se plaćanje robe i usluga na stranim internetskim platformama karticama Visa i Mastercard koje su izdale ruske banke (uključujući i one koje nisu pod sankcijama), kao i podizanje gotovine s njih. Također, ove će kartice prestati funkcionirati u mobilnim sustavima za plaćanje Apple Pay, Samsung Pay i Google Pay.

Pritom su u Rusiji vlasnicima Visa i Mastercard kartica sredstva na računima i platne operacije dostupni sve dok ne istekne važenje kartica (u nekim bankama rok je produžen za nekoliko godina ili je učinjen neograničenim). Operacije s ovim karticama obrađuju se u Nacionalnom sustavu platnih kartica i zato sankcije na njih ne utječu. Kada kartice prestanu važiti, banka će automatski izdavati nove kartice na bazi platnog sustava "Mir"

Kirill Kuhmar/TASS Kirill Kuhmar/TASS

Što je to "Mir"?

2014. godine, nakon što je Rusija pripojila Krim, osnovan je Nacionalni sustav platnih kartica (NSPK) kao operater za kartice "Mir". On je osnovan upravo za slučaj da međunarodni platni sustavi prestanu funkcionirati. Već su tada državne organizacije postepeno prestale koristiti Visa i Mastercard kartice. Na kartice sustava "Mir" počelo je isplaćivanje mirovina, socijalnih davanja i plaća zaposlenima u državnim ustanovama i organizacijama.

Prema podacima NSKP-a, na ljeto 2021. godine preko 50% ruskih građana imalo je barem jednu karticu "Mir". Do kraja trećeg kvartala 2021. godine ona je pokrivala 25,2% ukupnih transakcija u zemlji, a izdano je sve u svemu 112 milijuna kartica.

Andrej Nikeričev/Agencija Moskva Andrej Nikeričev/Agencija Moskva

Gdje se primaju bankovne kartice "Mir"?

Ruski građani mogu koristiti nacionalne platne kartice "Mir" i u inozemstvu, u zemljama gdje su ove kartice prihvaćene. Trenutno ima 10 takvih zemalja:

Turska

Vijetnam

Armenija

Bjelorusija

Kazahstan

Kirgistan

Tadžikistan

Uzbekistan

Južna Osetija

Abhazija

Također, na stranici banke "Tinjkof" objavljena je informacija o tome da se korištenje kartica testira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Južnoj Koreji i Velikoj Britaniji.

Uvjete za podizanje gotovine u svijetu treba provjeriti u banci koja je izdala karticu. Na primjer, s kartice "Mir" u banci "Tinjkof" može se bez proviziji podići do 500 000 rubalja (3950 eura) na bankomatima banke "Tinjkof" i od 3000 do 100 000 rubalja (od 23 do 790 eura) na drugim bankomatima širom svijeta.

Kartica "Mir" može se koristiti za Apple Pay i Samsung Pay. Također ima vlastiti mobilni novčanik: Mir Pay. Dostupan je na pametnim telefonima s Android operativnim sustavom (od verzije 6.0) uz podršku NFC-a.

Kako će Rusi realizirati plaćanja u drugim zemljama?

Za plaćanje i podizanje gotovine izvan Rusije (u zemljama gdje kartice "Mir" ne funkcionira) ruski će građani morati otvoriti co-badging ili zajedničku karticu. Transakcije preko takve kartice obrađuje čas jedan, čas drugi platni sustav, ovisno o tome u kojoj se zemlji obavlja transakcija. Pritom nije potrebno da otvorite dodatni račun u stranoj valuti. Potrebna se suma konvertira u trenutku plaćanja ili isplate.

NSPK preporučuje ruskim građanima da za plaćanje i podizanje gotovine u inozemstvu otvore co-badging karticu "Mir"-UnionPay, koja se može koristiti kako u Rusiji, tako i u 180 zemalja koje surađuju s Union Payem.

UnionPay je nacionalni platni sustav Kine, od 2005. godine stekao je međunarodni status. Po obimu transakcija koje obrađuje on od 2015. godine nadmašuje Visa i Mastercard zbog velikog domaćeg tržišta, gdje praktički nisu zastupljeni strani platni sustavu.

Co-badging kartice na osnovu Union Paya već izdaju regionalne banke Dalekog istoka za ruske klijente koji često posjećuju Kinu. U drugim regijama zemlje takve kartice mogu se dobiti u bankama Gasprobank, Rosseljhozbank i nekima drugima. Najveće banke Rusije također planiraju ubrzo početi izdavanje co-badging kartica.

Andrej Mahonin/TASS Andrej Mahonin/TASS

Jesu li mogući problemi s plaćanjem preko kartica Mir-UnionPay?

Do 2020. godine širenje kineskog platnog sustava bilo je vezano za centre koji su privlačni za kineske turiste. Prema podacima UnionPaya, kartice se primaju u 180 zemalja svijeta. Ali u toj cifri postoji varka. Dok je u Aziji pokrivenost UnionPaya dobra, u pojedinim zemljama u drugim dijelovima svijeta sustav možda podržava jedna banka ili samo jedna prodavaonica u cijeloj zemlji.

Također, ostaje otvoreno pitanje je li isključena mogućnost selektivnog isključenja zajedničkih co-badging kartica koje su izdale ruske banke, na osnovu broja BIN (prve četiri cifre kartice koje služe za identifikaciju banke).

Može li stranac dobiti karticu "Mir"?

Za strance ograničenja koja se tiču Vise i Mastercarda znače da u Rusiji neće moći plaćati karticama koje su izdane u inozemstvu.

Stranci mogu otvoriti debitnu karticu "Mir" za plaćanje u Rusiji. To mogu učiniti u jednoj od 158 banaka čiji se kompletan popis nalazi na stranici NSKP-a. Na primjer, u Sberbanku je ta mogućnost dostupna online. Potrebno je popuniti prijavu na stranici ili u aplikaciji banke, navesti e-mail i broj telefona na koji će stići potvrda o tome da je kartica spremna, kao i izabrati poslovnicu u kojoj je planirate podići. Također je moguće da dobijete karticu u virtualnom obliku (bez plastične kartice).