Žargon ruskih ulagača: Virgin Galactic, Macy's i druge popularne dionice imaju svoje nadimke

"Djeco, što je danas s Feđom (Fjodorom)?"



"Nadam se da je raketa!"



"A kako je Galja (Galina)?"



"Kolji losa dok nije kasno. Bolje obrati pažnju na Zinku (Zinaidu)!"



Sličan dijalog ruskih ulagača često se može vidjeti na društvenim mrežama pred početak trgovanja.



Od 2019. godine u Rusiji raste broj privatnih ulagača. Broj brokerskih računa na Moskovskoj burzi, najvećoj burzi vrijednosnih papira u Rusiji, do trećeg kvartala 2021. godine je skoro četvorostruko uvećan i broji preko 15 milijuna.



Na nagli priljev ulagača utjecalo je nekoliko čimbenika:

bankovni depoziti nisu više toliko povoljni,

brokerske organizacije i banke su posvetile veću pažnju reklami,

ekonomski aktivno stanovništvo ima više slobodnog vremena u vrijeme pandemije.

Ulagači kupuju dionice i druge financijske instrumente, ali ujedno burno raspravljaju o svemu tome na društvenim mrežama i to koristeći novi žargon.

Kojim američkim dionicama se daju ženska imena?

Jedna od najaktualnijih tema na ruskom tržištu su vrijednosni papiri Virgin Galactic, američke kompanije koja planira organizirati turističke letove u svemir i lansiranje umjetnih satelita. Razgovori na tu temu posebno su bili aktaelni ljetos uoči leta Richarda Bransona. Ruski ulagači tu kompaniju zovu Galja ili Galina.

Richard Branson pozira kroz prozor replike svemirskog broda kompanije Virgin Galactic za koju kompanija kaže da će biti prva komercijalna svemirska linija na svijetu. Međunarodni zrakoplovni sajam u Farnboroughu, 11. srpnja 2012. Branson je također otkrio plan za lansiranje malih satelita u svemir. AP AP

Zašto ulagači tako zovu Virgin Galactic i zašto uopće daju dionicama ljudska imena? Prvenstveno nije zgodno mijenjati jezik na tipkovnici kada treba brzo napisati poruku. Puno je lakše napisati "Galja", po sličnosti glasova u riječi Galactic. Drugo, kada ulagač "uđe u akciju cijelom pljeskavicom" (i to je izraz ulagačkog žargona), tj. kada uloži u nju sav svoj novac ili veći njegov dio (a upravo to najčešće rade novopečeni ulagači), onda ta dionica njemu postaje vrlo bliska, kao da mu je "rod rođeni", pa mora imati i razumljivo ime.



Žensko ime je dobila i ljubimica špekulanata, mala farmaceutska kompanija Zynerba Pharmaceuticals Inc. Ime Zina (puno ime Zinaida) je dobila vjerojatno zbog simbola s burze koji je ZYNE. Istini za volju, "Zina" može biti i proizvođač medicinske opreme Zynex Medical.



I treće žensko ime je Masja, koje liči na Macy's, američku maloprodajnu mrežu. U ruskom jeziku je Masja skraćeno ime od milja za osobe čija imena počinju slogom "Ma" (Marija, Maksim), a tako se nježno može oslovljavati i dijete (što je skraćeno od riječi "masenjkij", tj. "malenjkij" – na srpskom mali, maleni), voljena osoba, pa čak i mačka.

"Muškarčine": FedEx, Nasdaq i S&P 500



U ovom ženskom društvancu ima i jedan muškarac po imenu Feđa (Fjodor). U pitanju je služba za dostavu FedEx Corporation.

D-Keine/Getty Images D-Keine/Getty Images

Ulagači se najviše boje dolaska strašnog Kolje (Nikolaja), koji ima čak i "puno ime": Kolja Moržov. Ime potječe od engleskog izraza "Margin Call" i ulagačima ne obećava ništa dobro. Naprotiv, povlači za sobom prinudno zatvaranje neprofitabilnih pozicija u trgovanju s pozajmljenim sredstvima.



Uzgred, u žargonu ruskih ulagača gubici se zovu "los", kao što je u engleskom loss, samo što Rusi imaju u vidu životinju. "Zaklati losa" znači zatvoriti neprofitabilnu poziciju.



I za američku burzu koja je specijalizirana dionicama u visokotehnološkim kompanijama ruski ulagači su našli nadimak koji liči na originalni naziv. Tako se Nasdaq u njihovim krugovima zove "Naždak", s tim što se ima u vidu abrazivni materijal koji se koristi za brušenje. Burzovni indeks vrijednosnih papira S&P 500 obuhvata oko 500 kompanija na američkoj burzi koje imaju najveću kapitalizaciju. Njemu je dan nadimak "Si-pi" ili "siplij", što znači "promukao".