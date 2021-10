Pumpa maksimalno: Rusija povećala izvoz plina u Europu do krajnjih granica

Glasnogovornik šefa ruske države Dmitrij Peskov izjavio je da ne postoji mogućnost da se obujam isporuke plina Europi poveća.

Rusija je povećala isporuke plina u Europu do krajnjih granica po važećim ugovorima i ne može povećati izvoz goriva, upozorio je Peksov.

"Može se reći da Rusija besprijekorno ispunjava sve svoje ugovorne obaveze do gornje granice, a to znači da su do maksimalnih mogućnosti povećani svi obujmovi isporuka u svjetlu postojećih ugovora i sporazuma", izjavio je predstavnik Kremlja. On je preporučio da se po svim pitanjima oko isporuke obraća "Gazpromu".

Predsjednik Rusije Vladimir Putin početkom ovog mjeseca, poslije sjednice posvećene energetici, izjavio je da je Moskva spremna povećati isporuke plina u Europu radi stabilizacije cijena na tržištu. 6. listopada cijena za tisuću kubnih metara plina dosezala je dvije tisuće dolara, da bi poslije predsjednikovih riječi plin pojeftinio, pa se tako 13. listopada plavo gorivo prodavalo po cijeni od 1100 dolara.

Prema prognozama prvog čovjeka konzltantske kompanije JBC Energy Johannesa Benignija, visoke cijene plina mogle bi se zadržati sve do 2025. godine. Stručnjak je izrazio nadu da će Rusija u studenom povećati isporuke plina.