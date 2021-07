Krem sladoled od maslačka i "Sibirski ugljen": Ruski sladoledi popularni u Kini i Americi

U prvom kvartalu 2021. godine izvoz ruskog sladoleda je porastao za 61 % u odnosu na pokazatelje za isto razdoblje 2020. godine i dosegnuo je 14 milijuna dolara.



Pritom je SAD učetvorostručio kupovinu ruskog sladoleda. Za tri mjeseca, od siječnja do travnja, ruski proizvođači su u toj zemlji prodali sladoled u vrijednosti od 4,7 milijuna dolara. Na drugom mjestu je Kina, koja je dobila sladoled u vrijednosti od 2,6 milijuna dolara, što je za 66 % više od ranijeg pokazatelja.



Osim toga ruska poduzeća prodaju sladoled u Kazahstanu, Mongoliji, Ukrajini, Njemačkoj, Izraelu i drugim zemljama. Obujam isporuka sladoleda u inozemstvo je u posljednjih deset godina porastao preko 8 puta: s 3 000 tona 2010. na 26 000 tona 2020. Za to vrijeme u inozemstvu neke vrste ruskog sladoleda su stekle posebnu popularnost.

Krem sladoled "Korovka iz Korenovki" (Korenovski mliječni kombinat)

2016. godine predsednik Rusije je na summitu G-20 predsjedniku Kine, Xi Jinpingu poklonio čitavu kutiju kornet-čašica sa sladoledom. Bio je to klasični ruski sladoled "Korovka iz Korenovki".



"Na svakom mom putovanju u Rusiju uvijek tražim da mi kupe ruski sladoled. Zatim kod kuće jedemo taj sladoled. Vi imate najbolju pavlaku, zato je kod vas on posebno ukusan. Meni se jako sviđa. Hvala na tome", rekao je tada Xi Jinping.



Odmah poslije summita u Kini se pojavila reklama ruskog sladoleda s fotografijom Putina, na kojoj on jede kornet.

Однажды в Китае: Рекламируй правильно pic.twitter.com/8TUBhThDui — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 16, 2017

U lipnju 2019. Putin je ponovio svoj poklon povodom 66. rođendana kineskog lidera, a nekoliko mjeseci kasnije, u kolovozu iste godine, pojeo je isti sladoled na međunarodnom avio sajmu MAKS i čak je rekao da je to njegova omiljena poslastica. Tako je, prema riječima generalnog direktora kombinata koji proizvodi sladoled, Igora Moskovceva, ova vrsta sladoleda postala najpopularniji ruski sladoled u Kini.

Aleksej Družinin/Sputnik Aleksej Družinin/Sputnik

U Krasnodarski kraj, gdje se nalazi kombinat, dolazila je delegacija iz Kine i tražila da im pokažu "omiljen Putinov sladoled", rekao je Moskovcev u svibnju 2021. godine. Uskoro poslije posjeta u Kini su se počele otvarati lažne kancelarije kombinata, koje su prodavale sladoled od mlijeka u prahu s portretima Putina, bivšeg predsjednika i premijera, danas zamjenika predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, Dmitrija Medvedeva i samog Moskovceva.



"Morali smo se dobro potruditi, kako bi objasnili situaciju kineskim partnerima", istaknuo je Moskovcev.



2020. godine isporuke sladoleda u inostranstvo porasle su za 20 % u odnosu na 2019. godinu i dosegle vrijednost od 4,2 milijuna dolara. Tvrtka izvozi sladoled, uključujući krem sladoled, u 20 zemalja. Među njima su Kina, SAD, Izrael, Grčka, Njemačka, Vijetnam, Bugarska i Kanada.

Krem sladoled od maslačka i biosladoled ("Kupinski sladoled")

U gradu Kupino u Novosibirskoj oblasti, također se proizvodi krem sladoled u svim varijantama za Rusiju i Kinu: u kornet-čašici, u kornetu, kutiji i čaši. Dodaci su razni i mogu se birati prema okusu: s jagodom, malinom, nanom, dinjom, sa suhim kajsijama, suhim šljivama itd.



Sav sladoled se proizvodi od svježeg mlijeka ili pavlake, voće u sladoledu također je prirodno, navodi se na stranici proizvođača. Osim toga, Kupino prodaje i dijetalni biosladoled s probioticima i smanjenim sadržajem šećera i kalorija, kao i krem sladoled sa slatkim od maslačka i keksom od badema. Ovaj sladoled također privlači pažnju u Kini, izjavio je generalni direktor "Kupinskog sladoleda", Aleksej Rudenskih.



Tvrtka izvozi sladoled u Kinu od 2016. godine, a uglavnom se može naći u trgovinama na jugu zemlje. Uskoro proizvođač planira prodavati sladoled i u zemljama Europe i SAD-a.

"Sibirski ugljen" ("Sniježni gradić")

Crni kornet s pravim biljnim ugljenm i jakim mirisom i okusom čokolade – to je egzotični ugljeni sladoled koji proizvodi "Sniježni gradić" iz Kuzbasa i izvozi ga u Mongoliju i Kinu, piše časopis Asia Russia Daily.



Samo u prvih šest mjeseci 2020. izvoz kuzbaskog sladoleda je udvostručen u usporedbi s čitavom 2019. godinom: s 288 tona za 38,4 milijuna rubalja na 541 tonu za 67,3 milijuna rubalja, navodi se na informativnom portalu Kuzbasa.



"Sibirski ugljen" izvozi se u Kinu od 2017. godine, rekao je u srpnju 2019. godine u intervjuu za TASS generalni direktor kompanije "NK Holding", koja je vlasnik "Sniježnog gradića", Artjom Bačurin. Sladoled se može pronaći u nekoliko velikih gradova, uključujući Peking, Shanghai i Guangdzhou, kao i turistički grad Sanija.

"Lakomstvo" (Korenovski mliječni kombinat)

Valjak od čokoladne glazure ispunjen sladoledom od pavlake, koji po okusu i nazivu podsjeća na sladoled "Lakomka", omiljen u sovjetsko doba, popularan je ne samo u Kini, nego i u SAD-u, rekao je u svibnju 2021. godine za RIA "Novosti" generalni direktor Korenovskog mliječnog kombinata, Igor Moskovcev.



"Kupci iz Amerike uzimaju i kornet-čašicu, i sladoled na štapiću i kornet, pa i 'Lakomstvo'", rekao je Moskovcev.



Prema njegovim rečima, posebno dobro se ruski sladoled prodaje u državama New York, Florida i u gradu Philadelphia. Istina, Lakomstvo i druge vrste najviše kupuju Rusi koji su se odselili u Ameriku, pa im nedostaje okus sovjetskog djetinjstva.



"Potreban nam je dobar prelazak iz trgovina u kojima se prodaju ruski proizvodi na potpuno američko tržište. A to nije jednostavno: obično su trgovine razbacane po gradovima i to nije prodaja kakvu želimo, ali u tome vidimo potencijal", zaključuje Moskovcev.