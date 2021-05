Kako je najbogatija žena u Rusiji "sve sama postigla"

Još je 2004. godine Tatjana Bakaljčuk davala privatne satove engleskog, a usput je, za vrijeme trudnoće, naručivala garderobu iz Njemačke, da bi 2021. godine postala najbogatija žena u Rusiji. Tako glasi izreklamirana priča o uspješnoj ženi koja je sve sama postigla.

Po tempu rasta kompanije u godini pandemije Tatjana je na drugom mjestu među milijarderima cijelog svijeta. Kako je ona to postigla bez iskustva, bez podrške države, početnog kapitala i moćnih partnera?

Stan zatrpan kutijama

Priča počinje tako što je Tatjana 2004. rodila prvo dijete i ubrzo zatim odlučila krenuti u neki posao. Prije odlaska na trudničko bolovanje davala je satove engleskog, a njen muž Vladislav radio je kao radiofizičar.

Odlučila se za online trgovinu odjeće iz njemačkih kataloga "Otto" i "Quelle", koji su popularni u Rusiji. "Nisam bila u mogućnosti ulagati novac, imala sam samo za dizajn stranice", ispričala je Tatjana jednom prilikom. Tada u Rusiji i nije postojalo online tržište kao takvo. Ljudi su na internetu kupovali samo sitnije elektronske uređaje, proizvode za kuću i knjige, tj. ono što se ne mora izmjeriti ili detaljno pogledati. Prije otvaranja online trgovine Wildberries odjeća se u Rusiji praktički nije ni prodavala na internetu.

Priča se nastavlja tako što im je u prvo vrijeme stan služio kao poslovni prostor i bio doslovno zatrpan kutijama s robom. Tatjana je bila i operaterka, i dostavljačica, i administratorica, i vlasnica online trgovine.

Poznanici su, navodno, nagovarali mladu majku da odustane jer, zaboga, nirko neće kupovati odjeću na internetu. Ali promućurna Tatjana je najprije ukinula obavezno plaćanje unaprijed (kako je ranije funkcioniralo online tržište u Rusiji) i odredila istu maržu za svaki artikal. To je bilo dovoljno da se kompanija "razvija sve brže".

Već nakon godinu dana iznajmila je standardan poslovni prostor i počela intenzivno širiti asortiman. Online trgovina je pored odjeće iz spomenutih kataloga počela nuditi i vrhunske europske brendove. Bakaljčuk je najprije zaposlila mlađu sestru, a zatim i muževljevu kolegicu, ali je broj narudžba brzo rastao, pa su ubrzo angažirani i drugi poznanici i rodbina. "Tata mi je već otišao u mirovinu, ali se angažirao kad smo registrirali tvrtku. Tetka je preuzela vođenje knjiga. Cijela rodbina je pritekla u pomoć", priča Tatjana.

Sljedeći revolucionarni korak bili su besplatna dostava i punktovi za preuzimanje robe s kabinama za probu širom zemlje, što nitko u Rusiji ranije nije radio. Priča završava tako što je Wildberries počeo rasti brže od tržišta i 2015. ostvario prihod od 29,5 milijardi rubalja, a 2019. godine 117 milijardi rubalja.

O čemu se ne priča mnogo?

U vrijeme kada je Tatjana pokrenula ovaj posao, njen muž Vladislav Bakaljčuk već je uvelike bio iskusan poduzetnik. Njegova kompanija je i napravila stranicu internetske trgovine Wildberries (za koju je Tatjana, navodno, jedva skupila novac). On se biznisom počeo baviti krajem 1990-ih. Najprije je prodavao računala, pa je osnovao kompaniju-provider UTech, a zatim provider iFlat. Izvori u kompaniji tvrde da je upravo on donosio ključne odluke u vezi s online trgovinom Wildberries. Vladislavov rođak Jon Bakaljčuk živi u Izraelu. On je posljednjih 20 godina radio u međunarodnoj IT kompaniji Matrix Global Services kao direktor za stratešku prodaju. Među njegovim klijentima su Ministarstvo obrane Izraela i Glavni stožer Izraelskih obrambenih snaga.

Tatjana je inače porijeklom Korejka (djevojačko prezime joj je Kim). Njena sestra Marina Andrejeva (Kim), koja je također radila u Wildberriesu, kaže da je jedna njihova rođakinja ujedno i nećakinja potpredsjednika naftne korporacije "Rosneft"“ Sergeja Coja, čiju ženu Anu Kim (popularnu rusku pjevačicu koja nastupa pod pseudonimom Anita Coj) novinari tretiraju kao "obiteljsku prijateljicu šefa ’Rosnjefta’ Igora Sečina". I mlađa sestra Jurija Coja Jekaterina podržavala je partnerski projekt Wildberries, a za njegovu je realizaciju Bakaljčukova rođakinjaa Nadežda Voroncova (Coj) dobila državna sredstva u visini od 150 milijuna rubalja.

Bračni par Bakaljčuk negira da su obitelji Coj i Kim financijski sudjelovale u razvoju njihove kompanije, ali u jednom nedavnom intervjuu Tatjana je rekla sljedeće: "Priča o uspješnoj ženi koja je sve sama postigla u biznisu ima prođu." Ona je svjesno gradila takav imidž, pa su za te potrebe svojevremeno angažirani i profesionalci.

Profit od krize

Sve to je doprinijelo bogaćenju Tatjane Bakaljčuk, a u 2021. godini, u vrijeme krize, njezin osobni kapital premašio je milijardu dolara.

Poduzetnica je 2009. godine sklopila prvi direktan posao s proizvođačem, i taj je proizvođač bila kompanija Adidas, kojoj je zbog smanjene potražnje ostalo mnogo robe u skladištima. Tada je Wildberries uzeo kredit i otkupio 3000 pari jednog modela tenisica. "Likvidacija robe" postala je radni poslovni model Tatjanine kompanije. Ona je otkupljivala od proizvođača sve što se iz nekog razloga nije moglo prodati (zbog grešaka, loše kvalitete ili smanjene potražnje). Predstavnici kompanije su specijalno s tim ciljem posjećivali rasprodaje u Europi. Sve je praćeno gomilom negativnih komentara nezadovoljnih ruskih kupaca, ali je Wildberries ipak bio na dobitku.

A onda je došla pandemija i online trgovina je u cijelom svijetu izbila u prvi plan. Kompanija Wildberries je zaposlila 15 000 ljudi (krajem svibnja 2020. godine imala je 53 000 stalnih i privremenih zaposlenih) i otvorila prodajna mjesta u devet zemalja Zajednice neovisnih država i Europe. Tako je kapital Tatjane Bakaljčuk skočio za 1200% i dostigao 13 milijardi dolara.

I promet robe za izvoz porastao je za 89%. Pet artikala koje kompanija najviše izvozi iz Rusije su medicinske maske, pastile bez šećera, maslac od kikirikija, pelene za jednokratnu upotrebu, majice i knjiga "Povijest Rusije za djecu".