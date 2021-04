"Ruske željeznice" nude alternativu: Dvostruko brži prijevoz robe nego Sueskim kanalom

To je na brifingu rekao zamjenik generalnog direktora "Ruskih željeznica" Aleksej Šilo.

Razmatranje ruta alternativnih Sueskom kanalu aktualizirano je nakon što je krajem prošlog mjeseca divovski brod za kontejnerski prijevoz nekoliko dana blokirao ovu vodenu arteriju. Međunarodni transportni koridor Sjever-Jug multimodalna je ruta od Sankt-Peterburga do luke Mumbai u Indiji u dužini od 7200 kilometara. On predstavlja alternativu morskom putu koji povezuje Europu i zemlje Perzijskog zaljeva i Indijskog oceana preko Sueskog kanala. Postoje tri rute Međunarodnog transportnog koridora. Transkaspijska, na kojoj se koriste željeznica i luke, i dvije kopnene, zapadna i istočna.

"Kada govorimo o ruskom dijelu trase, mi u ovom trenutku imamo dosta varijanti da preuzmemo tu robu (koja se prevozi Sueskim kanalom). To je multimodalni prijevoz uz korištenje Kaspijskog jezera i dalje rad naših ruskih luka na Kaspijskom jezeru. Isto tako luke Olja. Infrastruktura je spremna to pružiti", rekao je Šilo o jednoj od ruta.

Na zapadnoj ruti za direktni željeznički promet nije dovoljna linija Rašt-Astara (Iran)-Astara (Azerbajdžan). Šilo je rekao da u okviru investicijskog programa Ruskih željeznica postoje planirana sredstva za modernizaciju ruskog graničnog prijelaza s Azerbajdžanom, naglasivši da granični prijelazi neće ograničavati prijevoz. Zasad se za dostavu tereta koristi multimodalna ruta koja podrazumijeva cestovni prijevoz na dijelu na kojem nema željeznice u Iranu, pa pretovar u azerbajdžanske vagone na granici i odlazak na teritorij RF.

Kako je Šilo istaknuo, sa stanovišta tarifnih i tehnoloških rješenja Ruske željeznice su za prijevoz koridorom Sjever-Jug uradile apsolutno sve. "Znam da su naši europski partneri imali čitav niz pregovora, prije svega Finska, u vezi s isporukom celuloze u Iran. Ali zasad takvog prijevoza nije bilo. Ako govorimo o obimu, on je minimalan u danom smjeru, premda smo mi sa svoje strane uradili mnogo da se ta ruta razvije", naglasio je on.

Za isporuku Iran-Finska dao je primjer moguće brzine prijevoza Međunarodnim transportnim koridorom Sjever-Jug. Tako bi prijevoz kroz RF trajao pet dana, a Azerbajdžan dva, i "dalje treba vidjeti točku iz koje će se transport realizirati u samom Iranu".

"Ako to bude cestovni prijevoz, treba računati još oko pet dana kako bi se teret dostavio do granice s Azerbajdžanom. U skladu s tim u rasponu od 13 do 14 dana trajao bi transport koji bismo mi zajedno s partnerima mogli osigurati rutom Sjever-Jug. Kako bilo da bilo, to je dvostruko brže nego isporuka iste robe morskim putem", rekao je on.