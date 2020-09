Ruskoj pšenici proriču globalnu dominaciju

Russia Beyond Hrvatska

Alžir je ranije iz Rusije uvozio samo manje količine pšenice, jer im rusko zrno nije odgovaralo po kvaliteti. No u rujnu ove godine ova je zemlja ublažila kriterije za isporuke i dozvolila uvoz iz Crnomorske regije.

Alžir je drugi veliki nabavljač pšenice koji je u posljednje vrijeme otvorio tržište za Rusiju. Početkom ove godine ruska je strana počela isporuke ove žitarice još jednom velikom uvozniku, a to je Saudijska Arabija. Osim toga, posljednjih je godina Rusija povećala izvoz i u druge zemlje, od Turske do Brazila, od Vijetnama do Tanzanije. Danas rusku pšenicu nabavlja preko 100 zemalja svijeta.

"Može se zapaziti vrtoglavi rast kako proizvodnje pšenice u Rusiji, tako i izvoza iz ove zemlje. Rusija je uložila značajna sredstva u povećanje svog sudjelovanja na tržištu i nastavlja ga uvećavati", istaknuo je direktor britanske konzalting kompanije CRM AgriCommodities James Bolesworth.

Ministarstvo poljoprivrede Rusije očekuje da će 2020. godine obujam proizvodnje žitarica u zemlji biti najmanje 122,5 milijuna tona (uključujući i 74,5 milijuna tona pšenice). To je više nego prošle godine, kada je Rusija požnjela 121,2 milijuna tona žitarica. Ako se ova prognoza ostvari, žetva će ove godini biti druga po veličini u postsovjetskoj povijesti, zaostajući samo za rekordnom 2017. godinom.