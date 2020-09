Najveći supertanker Venezuele prešao pod zastavu Rusije

Najveći supertanker Venezuele prešao je pod rusku zastavu, javlja RBK. To je presedan, sudeći po bazi podataka morskih plovila Equasis. Naime, od preko 800 tankera, koliko ih je do sada bilo zastavom Venezuele, samo u par slučajeva je zabilježen prelazak u drugu jurisdikciju.



Tanker čija je nosivost 320 800 tona, tj. klase VLCC (Very Large Crude Carrier), ranije je nosio ime Ayacucho (po nazivu grada Puerto Ayacucho u Venezueli), da bi u svibnju 2020. godine dobio ime "Maksim Gorki", a u lipnju je upisan u ruski registar i sada plovi pod ruskom zastavom. To je potvrđeno izvodom iz Ruskog međunarodnog registra plovila, gdjepiše da je supertanker registriran u Rusiji 27. svibnja 2020. godine. Ruski riječni registar je 20. kolovoza izdao tankeru certifikat.



"Maksim Gorki" sada može biti najveći tanker koji plovi pod ruskom zastavom. Prije toga su najveći ruski tankeri za skladištenje nafte bili "Umba" (nosivost 300 000 tona) i "Kola" (309 000 tona).