Bloomberg: Svijet očekuje deficit ruske pšenice

O ovome piše agencija Bloomberg.

Radi obuzdavanja rasta cijena pšenice Ministarstvo poljoprivrede je još prije mjesec dana predložilo da se ustanovi privremena kvota za njezin izvoz. Na taj način je do 30. lipnja iz Rusije moguće bilo izvesti najviše sedam milijuna tona. Pritom je već 26. travnja u RF kvota u punom obimu bila iscrpljena, a isporuke pšenice u inozemstvo obustavljene. Zabrana izvoza je na snazi do prvog srpnja i nove žetve.

U ovom trenutku Rusija nastavlja isporuke samo u četiri susjedne države bivšeg Sovjetskog Saveza, navodi agencija. Kako se ističe, situaciju u svijetu komplicira zabrana izvoza pšenice uvedena u nekoliko drugih zemalja. To, po mišljenju stručnjaka, predstavlja "prijetnju promjenama u globalnoj trgovini i izaziva zabrinutost povodom nedostatka hrane i povećanja cijena", navodi Bloomberg.

Mnoge zemlje, od Egipta do Turske, pokušavaju povećati obujam uvoza, dok je to još uvijek moguće. Sve su donedavno dostavljači iz Rusije, koja je bila najveći izvoznik pšenice u svijetu, zadovoljavali spomenutu potražnju, no ta "vrata su brzo zatvorena", kako piše američka agencija.

Po mišljenju nekih stručnjaka, američki i europski dobavljači pšenice mogli bi novonastalu situaciju okrenuti u svoju korist.