10 ponuda za posao na daljinu ruskih poslodavaca (ožujsko izdanje)

Koronavirus nije dugo prisutan u našim životima, no već je unio značajne promjene u naše živote, a većina je Europe i Azije stavljena u karantenu. Međutim, to ne znači da više nema mogućnosti za zaradu iz udobnosti svog doma. Od prodaje do nastave - donosimo vam deset ponuda za posao na daljinu u Rusiji u ožujku.

Tvrtka: VCV

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 11. ožujka 2020.

Plaća: Nije navedena

Opis: Međunarodna informatička tvrtka, prvi davatelj usluga video intervjua u Rusiji, traži nižeg voditelja ključnih kupaca sa savršenim znanjem engleskog jezika koji bi mogao raditi na daljinu s klijentima širom svijeta. Njegova uloga uglavnom uključuje prodaju i korisničku podršku, provođenje prezentacija, pripremu izvještaja i sudjelovanje u mrežnim i izvanmrežnim sastancima s klijentima. Kandidat bi trebao vladati engleskim na razini materinjeg jezika, imati sposobnost prilagođavati se potrebama klijenta i biti spreman na učenje. Posao je na puno radno vrijeme i na daljinu, a poslodavac nudi priliku za rast u bilo kojem profesionalnom smjeru - od marketinga i prodaje do ljudskih resursa i upravljanja projektima.

Tvrtka: AMZScout

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 16. ožujka 2020.

Plaća: 65 000 rubalja (775 eura) mjesečno



Opis: Globalna informatička tvrtka s ruskim korijenima traži voditelja kineskih i engleskih partnera. Među odgovornostima su: interakcija s partnerima na kineskom (pismena korespondencija i telefonski), privlačenje novih partnera i upravljanje radnim procesom. Potrebno je izvrsno znanje kineskog jezika, solidno znanje engleskog i, u idealnom slučaju, nešto ruskog. Osim toga, bilo bi sjajno da kandidat zna koristiti kineske društvene mreže, ima prethodno iskustvo u prodaji i bude posvećen dugoročnom radu. Zauzvrat tvrtka nudi fleksibilan raspored na daljinu (pon-pet, 8 sati dnevno), mogućnost napredovanja u karijeri i plaćeni odmor.

Tvrtka: Lotus Studio

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 14. ožujka 2020.

Plaća: Nije navedena

Opis: Pružatelj B2B usluga sa sjedištem u Moskvi zapošljava voditelja prodaje s izvrsnim znanjem engleskog jezika. Radi se u potpunosti na daljinu, a posao uključuje pronalaženje novih kupaca u inozemstvu, pružanje informacija o tvrtki i njezinim proizvodima i rad na povećanju prodaje. Tvrtka traži nekoga s iskustvom u izravnoj prodaji u IT/telekomunikacijama i sklapanjem poslova online, odličnim znanjem engleskog i izvrsnim komunikacijskim i pregovaračkim vještinama. Tvrtka sa svoje strane nudi bonuse, prijateljski tim, izglede za karijeru i priliku za rad s velikim brendovima kao klijentima.

Tvrtka: CSSSR

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 17. ožujka 2020.

Plaća: 60 000-100 000 rubalja (715-1192 eura) mjesečno

Opis: IT tvrtka sa sjedištem u Moskvi traži aktivnog voditelja prodaje s pristojnim znanjem ruskog i izvrsnim znanjem engleskog jezika. Novi voditelj prodaje će biti odgovoran za obradu upita klijenata, pripremu komercijalnih ponuda, prezentacije i održavanje radnih odnosa s postojećim klijentima tvrtke. Kandidati trebaju imati relevantno iskustvo u prodaji i znanje o internetskim tehnologijama, a također trebaju biti odgovorni i usmjereni na rezultate. Tvrtka zauzvrat nudi priliku za rad iz bilo kojeg dijela svijeta (od 10 do 19 sati po moskovskom vremenu), mogućnosti za karijeru i prijateljski tim uvijek spreman pomoći.

Tvrtka: NetPing

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 17. ožujka 2020.

Plaća: 800-1500 dolara (742-1391 euro) mjesečno

Opis: NetPing, kompanija za proizvodnju telekomunikacijskih uređaja, traži voditelja klijenata s odličnim znanjem engleskog i ruskog jezika. Radi se u potpunosti na daljinu, a dužnosti uključuju stalnu komunikaciju s partnerima u inozemstvu, obradu narudžbi i praćenje stanja na tržištu. Tvrtka traži kandidata koji vlada osnovnim znanjem o IT proizvodima, ima iskustvo u radu s IT opremom i izvrsne komunikacijske vještine. Plaća će ovisiti o tome koliko ste mjesečno radili (9,3 eura po satu).

Tvrtka: Dataduck

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 13. ožujka 2020.

Plaća: Nije navedena

Opis: Kreativni izdavački studio Dataduck zapošljava voditelja korisničke podrške s izvrsnim znanjem španjolskog i engleskog. Kandidat kojeg zaposle će obrađivati chatove, dolazne telefonske pozive (ne radi se o pozivnom centru) i elektroničku poštu. Osim odličnih jezičnih vještina, kandidat bi trebao biti vičan radu na računalu i imati dobre komunikacijske vještine i proaktivan stav. Postoji i mogućnost rada u sjedištu tvrtke u Sankt-Peterburgu ili na daljinu. Među pogodnostima su "fantastična korporacijska kultura" i mogućnosti za profesionalno obrazovanje.

Tvrtka: Lectura Rus

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 16. ožujka 2020.

Plaća: Nije navedena

Opis: Ruska podružnica međunarodne obrazovne internetske platforme traži govornika hindskog jezika za naraciju za nove online tečajeve. Kako biste se prijavili, trebate imati demo svog rada, relevantno iskustvo i pristojan mikrofon ili snimač koji će vam omogućiti da posao obavljate na daljinu. Poslodavac nudi fiksnu mjesečnu plaću (po dogovoru) i stalni ugovor.

Tvrtka: Yandex

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 13. ožujka 2020.

Plaća: Nije navedena

Opis: Ruski internetski gigant Yandex zapošljava učitelja poslovnog engleskog jezika za rad na daljinu. Njegove će odgovornosti uključivati održavanje internetskih predavanja i mentoriranje i pomaganje zaposlenicima Yandexa u uspješnom prevladavanju jezične barijere. Traži se otvorena osoba sa znanjem engleskog jezika na razini B2 ili višoj, spremna radu posvetiti barem 20 sati tjedno. Uz to je potrebno imati pristojno računalo sa stabilnom internetskom vezom i kamerom.

Tvrtka: SkyEng

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 17. ožujka 2020.

Plaća: Od 25 000 rubalja (298 eura) mjesečno

Opis: Međunarodna internetska škola sa sjedištem u Moskvi poziva učitelje da se pridruže njezinom timu. Kandidati bi trebali imati savršeno znanje engleskog jezika i znati podučavati kroz komunikaciju. Tvrtka će vam pružiti sve potrebne materijale i obuku, kao i tehničku podršku u svakom trenutku.

Tvrtka: Englex

Lokacija: Na daljinu

Oglas objavljen: 17. ožujka 2020.

Plaća: 25 000-50 000 rubalja (298-596 eura) mjesečno

Opis: Još jedna prilika za učitelje engleskog jezika otvorena je u internetskoj školi Englex. Većina učenika su odrasli s različitim nivoima znanja engleskog jezika. Škola poziva učitelje s izvrsnim jezičnim vještinama, jezičnim obrazovanjem te iskustvom rada s odraslim osobama. Plaća će ovisiti o vašem radnom opterećenju, a raspored ćete slagati sami kako vama odgovara.