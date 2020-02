Ruski maloprodavač orijentiran na babuške pokazao bolju stopu rasta od Amazona!

Russia Beyond

Kada ste zadnji put svratili do trgovine Pjatoročka po konzervu haringe i kisele krastavce na popustu? Pa, ovaj je lanac trgovina orijentiran na bakice nadmašio sam Amazon, pokazuje Deloitteovo istraživanje "Svjetske maloprodajne sile" (The Global Powers of Retailing).

Tako je, jedna od najvećih multinacionalnih američkih kompanija, koju je osnovao (sada) najbogatiji čovjek na svijetu, Jeff Bezos, podlegla je sve većoj potrošačkoj moći ruskih babuški i ostalih kupaca s niskim prihodima.

Matično poduzeće Pjatoročke, X5 Retail Group N.V., specijalizirano za robu široke potrošnje u Rusiji, u Deloitteovom se istraživanju našlo na 18. mjestu na listi 50 najbrže rastućih maloprodavača na svijetu. Amazon.com, Inc. se našao na 27. mjestu, dok se NIKE Inc. smjestio nešto više, na 24. mjestu.

Ruski maloprodavač je postigao prosječnu godišnju stopu rasta od 21,4 posto u fiskalnim godinama 2012.-2017. Amazon.com, Inc je ostvario rast od 18 posto, a NIKE, Inc. - od 19,2 posto, usprkos neobjašnjivoj fascinaciji generacije Z tenisicama Nike Air Max.

"X5 Retail Group N.V. je zabilježio nagli rast prihoda od maloprodaje od 25,3 posto na godišnjoj razini, okoristivši se kupovinom niza trgovina trgovačkih lanaca Sedmoj Kontinent i Monetka. Osim toga, X5 Retail Group je u prosincu 2017. kupio niz trgovina lanca O'KEY u Sankt-Peterburgu i Moskvi, iako to nije doprinijelo nikakvom prihodu od maloprodaje u fiskalnoj godini 2017.", navodi se u izvješću Deloittea.

Ruski maloprodajni gigant je, naravno, daleko iza Amazona i Nikea kada je u pitanju stvarni ukupni prihod. Amazon, četvrti najveći svjetski maloprodavač danas, u 2017. je zaradio ukupno 118,5 milijardi dolara, dok je ruski X5 Retail Group N.V. iste godine zaradio samo 22,2 milijarde dolara.

Babuške iz Rusije, Pjatoročka vas poziva da kupujete još više da bi sustigla Jeffa Bezosa!