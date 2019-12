3 stranca koja su u Rusiji pokrenula uspješan posao

RTVI, Russia Beyond

Pokretanje vlastitog posla samo je po sebi težak poziv, a sve je još i teže kada to želite napraviti u stranoj zemlji. Promijeniti sve i uroniti u potpuno strano poslovno okruženje s potpuno drugačijim mentalitetom - samo bi hrabri i neustrašivi odabrali takav put. Ispostavilo se da je taj put u Rusiji dobro utaban.

Dakle, što neke ljude dovodi u Rusiju? I koja je tajna uspješnog poslovanja u ovoj zemlji? Pročitajte priče ovih stranih poduzetnika iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije. S njima su razgovarali Nikita Rudakov i novinarska ekipa televizijskog kanala RTVI.

Američki proizvođač sira Jay Close

RTVI RTVI

Rođen u New Yorku, Jay Close je u svom životu puno putovao, no nije planirao ostati u Rusiji kada ju je prvi put posjetio 1993. Ipak, odmah mu je bilo jasno da ovu zemlju nitko ne može razumjeti u samo deset dana. Prvo je došao na tjedan dana, zatim na mjesec, zatim dva, i s vremenom je odlučio ovdje ostati zauvijek. Devedesetih je godina prošlog stoljeća radio kao kuhar u nekoliko moskovskih restorana, a naposljetku je užurbani gradski život zamijenio mirom ruske provincije.

Sada živi u selu Mošnici u Moskovskoj oblasti i vodi vlastitu siranu u kojoj proizvodi 50 vrsta sira, uključujući grojer, romano, čedar i plavi sir. "Moj je cilj ovdje u Rusiji proizvoditi najbolji sir za svoju djecu, prijatelje, goste i sve koji vole dobar sir", kaže Jay.

Njegova farma mjesečno proizvede oko 80 kg sira, koji se prodaje izravno na farmi, na tržnicama u susjednim gradovima i online. Sirevi koštaju od 1200 rubalja (otprilike 18,70 dolara) po kilogramu naviše. "Naše cijene nisu previsoke, no nisu ni preniske", priznaje.

Press photo Press photo

Koja je tajna njegovog uspjeha? "Radite naporno i volite ono što radite. I nikad ne odustajte", objašnjava sirar. "Kad sjednete da se opustite, razmislite o tome što ste još zaboravili napraviti. Uvijek treba učiniti milijun stvari." Za njega vikend zapravo ne postoji - svoju farmu otvara svakoga dana u 8 sati da bi od ruskih dobavljača primio novu isporuku svježeg mlijeka. Živi prema rasporedu proizvodnje sira, a nju je savladao u Nizozemskoj i Francuskoj.

Nakon što je posljednjih 25 godina proveo u Rusiji, Jay priznaje da u ruskoj proizvodnji sira postoji niz problema koji ne idu u prilog lokalnim proizvođačima. Prema njegovim riječima, Rusija se ne može niti usporediti s Nizozemskom, gdje se krave hrane s posebnom pažnjom. Osim toga, u Moskvi i drugim gradovima još uvijek nema puno stalnih tržnica na kojima proizvođači svoje proizvode mogu ponuditi po pristojnim cijenama.

Ipak, da nije uspješan u svom poslu, svejedno bi živio u Rusiji, kaže Jay. "Ovdje sam učinio mnogo toga i imam osjećaj da sam ovdje važan", zaključuje sirar.

David Henderson-Stewart, Britanac koji je udahnuo novi život brendu ruskih satova

RTVI RTVI

David Henderson-Stewart je 2009. godine svoj život povezao s Rusijom tako što je postao suvlasnik tvornice satova Petrodvorec u Sankt-Peterburgu. David, Englez ruskih korijena i bivši odvjetnik, danas je izvršni direktor tvornice koja njeguje tehnologije legendarnih satova "Raketa" i "Pobeda". "(Rusija) je moj život. Naš je cilj postati ruski 'Rolex'", kaže David.

Odgovarajući na pitanje o vođenju biznisa u Rusiji, David napominje da osoba ovdje može imati više slobode nego u drugim zemljama. "Osim toga, čak niti u zemljama poput Francuske ne biste mogli pronaći brendove s tako bogatom poviješću, a da im se može udahnuti novi život. Vrlo smo sretni da je to u Rusiji moguće", objašnjava on.

Sama tvornica koju je 1721. osnovao Petar Veliki nikad nije prestala s radom te je uspjela preživjeti 1990-te i 2000-e. No kada je David kupio kompaniju i lansirao prvu kolekciju, stvari nisu odmah tekle kao po loju. Prema njegovim riječima, bilo je puno situacija u kojima je htio odustati od svega, jer ništa nije funkcioniralo i nije bilo klijenata, no postupno je našao put do luksuznih trgovina.

Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik

"Luksuzni sektor nudi rijetke proizvode. Rijetki u svijetu mogu proizvesti mehaničke satove, a nitko ne može proizvesti naše satove, koji imaju svoj mehanizam", objašnjava. U sljedećih su nekoliko godina obnovili tvornicu, unaprijedili je prema modernim standardima, vodili PR kampanje s ruskom manekenkom Natalijom Vodjanovom, pokrenuli vlastiti mehanizam za automatsko navijanje i stvorili nove modele za kozmonaute, između ostalog.

Iako je tvornica poboljšala svoj položaj na tržištu, David i dalje vidi određene probleme u privlačenju investitora i popularizaciji ruskog brenda među predstavnicima ruske elite. Osim toga, priznaje da iskustvo vođenja biznisa u Rusiji nije za one slaba srca.

"Dosta sam ostario. To stvarno uništava živčani sustav, jer se radio o ogromnom stresu, no čovjek se stalno treba trenirati da se sabere i nastavi pronalaziti rješenja", kaže on. "Biznis je u Rusiji mnogo teži nego na Zapadu. Moje obrazovanje (na Sorbonni i Oxfordu) uopće nije pomoglo. Ovdje su osobne kvalitete mnogo korisnije od znanja koja sam stekao na Oxfordu!"

Michael Schaffarczyk, vlasnik trgovine notama

RTVI RTVI

24-godišnji Michael Schaffarczyk iz Kalifornije prilično je naputovan, no u Rusiji živi još od djetinjstva. Unatoč ruskim korijenima, za sebe i dalje smatra da ima prilično anglosaksonski mentalitet.

Školovao se u glazbenoj školi u Sankt-Peterburgu, zatim u Parizu, a sada radi kao violinist u Marijinskom teatru. Ali to nije sve: njegova ljubav prema glazbi i motivacija da promijeni svijet nabolje naveli su ga na pokretanje vlastitog posla u Rusiji - prodaje glazbenih nota. U Rusiji do toga nije bilo lako kupiti note i glazbenici su ih morali tražiti u inozemstvu. "Pokušali smo riješiti taj problem. I tako smo uspjeli otvoriti prvu takvu trgovinu u Rusiji", objašnjava on. Njegov biznis sada ima tri godine. "Imam dva partnera, koji su mi pritom i prijatelji. Uložili smo vlastiti novac i posudili svotu koja nam je nedostajala da bismo otvorili trgovinu. Sveukupno smo za to trebali nešto više od 2 milijuna rubalja (otprilike 31 200 američkih dolara)."

Kako kaže, trgovina je danas isplativa i popularna među studentima i profesorima Konzervatorija, ali i ljudima iz kazališta i orkestara. "Voditi posao nigdje nije lako, no svako mjesto ima svoje specifičnosti i poteškoće", ističe Michael. "U Rusiji su poteškoće s jedne strane ogromno reguliranje apsolutno svega, a s druge neusklađenost tih propisa."

Prema njegovim riječima, u Rusiji ima puno mogućnosti, s mnogo niša na raspolaganju i puno potencijala za rast. Ipak, upozorava da će se osoba koja pokreće biznis morati itekako potruditi i boriti unatoč svim preprekama, uključujući i sustav. Što se tiče ključnih problema s kojima se suočava njegov biznis, Michael navodi problem komunikacije s državnim poreznim tijelima, slabu svijest javnosti o dostupnosti nota i sveukupno stanje ljudi. "Ljudi nemaju uvijek novaca te smatraju da su naše cijene previsoke", priznaje.

Unatoč izazovima, međutim, Michael je siguran da će njegov posao i dalje rasti. "Želimo razvijati našu internetsku prodaju širom Rusije i već to radimo. I to ne samo u Rusiji - širimo se i u susjedne zemlje", kaže on.