Koja su zanimanja u Rusiji najbolje plaćena?

Rusija je zemlja niskih plaća, ali i visoke stope zaposlenosti. Ovdje se nije lako obogatiti, no radnih mjesta ima u izobilju - taj trend postoji već nekoliko desetljeća. "To je cijena koju su ruske vlasti platile tijekom 1990-ih kako bi izbjegle društvenu eksploziju", kaže Tatjana Maleva, direktorica Instituta za društvenu analizu i prognozu Ruske akademije za narodnu privredu i državnu administraciju (RANHiGS).

No neki su čak i u takvom kontekstu spremni dobro platiti za određene vještine. Prema Federalnoj službi za statistiku (Rosstat), u prvoj je polovici 2018. godine (najnoviji podaci) najveća potražnja bila za sljedećim stručnjacima.

Financijer i osiguravatelj

Prije nekoliko su godina mogućnosti za razvoj karijere ruskih financijera bile žestoko uzdrmane sankcijama, dok su uvjeti za zaposlenje postali još stroži. No oni koji nisu odustali danas imaju sreće - njihova je profesija u Rusiji danas najbolje plaćena, s prosječnom mjesečnom plaćom od 149 778 rubalja ili 2340 dolara.

"Pod sankcijama, kada zapadne kompanije napuštaju Rusiju, nema smisla [za zapadne kompanije] zapošljavati ruske stručnjake", kaže Felix Kugel, direktor tvrtke za upravljanje ljudskim resursima Unity. No iskusni su financijeri počeli dobivati dobre ponude na domaćem tržištu, "uz pristojnu plaću, bez obzira na to što se događa u ruskoj ekonomiji", kaže Kugel.

Viktor Toločko/Sputnik Viktor Toločko/Sputnik

Razlika između plaća financijera i osiguravatelja iznosi samo 8 rubalja (12 centa). Sfera financija i osiguranja u Rusiji također je jedna on onih s najvećim nesrazmjerom u plaćama između novozaposlenih i menadžera - od čak 17 puta!

Radnici u naftnoj industriji

Stručnjaci za proizvodnju/rafiniranje nafte uvijek su bili pri vrhu liste. Zaposleni u proizvodnji nafte imaju plaću u iznosu od 142 044 rublja (2219 dolara) mjesečno, a oni koji se bave rafiniranjem dobivaju gotovo identičan iznos - 141 731 rubalj (2214 dolara).

Vjačeslav Prokofjev/TASS Vjačeslav Prokofjev/TASS

Jasno, plaća uvelike ovisi o lokaciji. Primjerice, bušač u oštroj klimi sjeverne Rusije zaradit će više od bušača u Baškiriji ili Tatarstanu. No ipak će to biti fina plaća. Jedini je nedostatak, kažu analitičari, taj što je potencijal rasta gotovo presušio, dok se cijene nafte neće povećavati.

Kozmonaut i pilot

Gotovo je svaki sovjetski dječak sanjao o tome da postane kozmonaut. Oni koji su u tom naumu uspjeli u današnjoj Rusiji zarađuju u prosjeku 109 307 rubalja (1707 dolara). Piloti mjesečno dobivaju 108 402 rublja (1693 dolara).

Mihail Fomičev/Sputnik Mihail Fomičev/Sputnik

Nadalje, plaća ruskih kozmonauta, poput plaće drugih astronauta na svijetu, ovisi o prirodi i trajanju misije. U Rusiji se letovi u orbitu cijene više od rada na čvrstom tlu, a razlika u plaći može biti sedmerostruka. Najviša plaća u Rusiji, prema Forbesu, prelazi 1,5 milijuna rubalja (23 400 dolara) na mjesec. No to je i dalje nekoliko puta manje od onoga što zarađuju njihovi kolege u, primjerice, SAD-u.

Proizvođači duhana i znanstvenici

Oni koji rade u proizvodnji duhana u prosjeku zarađuju 102 604 rublja (1603 dolara) - i ovo je industrija u kojoj su plaće u porastu. Što se tiče plaća znanstvenika, one su izuzetno nestabilne i bilježe veliki jaz.

Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik

Znanstvenici su, primjerice, prema Rosstatu, krajem 2017. zarađivali 49 000 rubalja (756 dolara), a već početkom 2018. i do 100 000 rubalja (1562 dolara). To je zato što je Federalna agencija za znanstvene organizacije početkom 2018. dobila uputu da znanstvenicima poveća plaće. One su porasle, no nije jasno koliko će dugo struka ostati tako visoko na listi.

Telekomunikacije i IT

AP AP

Ovo je već duže vrijeme jedna od najbrže rastućih i najplaćenijih industrija u Rusiji i svijetu. Jaz u plaćama u softverskoj/IT industriji u Rusiji i dalje je vrlo velik - za čak 18 puta, no i dalje se radi o jednom od najtraženijih zanimanja - stručnjaci predviđaju da će se Rusija za deset godina suočiti s manjkom od 2 milijuna stručnjaka. U međuvremenu, prema podacima tvrtke specijalizirane za posredovanje pri zapošljavanju HeadHunter, na jedno slobodno radno mjesto dolaze manje od tri prijave. Osobito je velika potražnja za analitičarima podataka, programerima i tehničkim stručnjacima.