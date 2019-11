Rusi, Britanci, Skandinavci i Srbi najveći potrošači u hrvatskom turizmu

Russia Beyond

Paul Bradbury, vlasnik portala Total Croatia News, osvrnuo se na pitanje najvećih potrošača u hrvatskom turizmu.

Autor se poziva na posljednje detaljno istraživanje o hrvatskom turizmu iz 2017. godine, napominjući da se istraživanje provodi svake tri godine. Podaci se temelje na istraživanju 20 ključnih tržišta (pri čemu Skandinavija uključuje Norvešku, Dansku, Švedsku i - pogrešno - Finsku) - od razloga odabira Hrvatske i poduzetih aktivnosti do duljine boravka i prosječne potrošnje.

Ako imamo podatke o prosječnoj potrošnji i duljini boravka po zemlji i usporedimo ih sa službenom statistikom, do kakvih bismo zaključaka mogli doći, pita se autor. Do prilično puno zaključaka, zaključuje, i to izuzetno iznenađujućih. Bradbury je, dosljednosti radi, koristio službenu statistiku za 2017. godinu.

Prema autorovom istraživanju, najveći su dnevni potrošači bili iz SAD-a - njihova potrošnja je bila dvostruko veća od potrošnje Nijemaca. Samo su Velika Britanija, Španjolska, Rusija i Skandinavija prosječno trošile preko 100 eura. Iznenađenje je bilo na sedmom mjestu vidjeti Srbiju, koja je u potpunosti nadmašila Nijemce i većinu ostatka zapadne Europe.

Zatim sam uskladio dnevnu potrošnju po zemlji s prosječnom dužinom boravka. Veliko iznenađenje - Rusi troše najviše novca na odmor u Hrvatskoj, slijede Velika Britanija i Skandinavija, dok se Srbija našla na četvrtom mjestu.

Autor je zatim usporedio dnevnu potrošnju po zemlji s prosječnom dužinom boravka. Veliko iznenađenje - Rusi troše najviše novca na odmor u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Skandinaviji, a Srbija je na četvrtom mjestu.

Kada je u pitanju ukupna potrošnja - kombinacija broja posjetitelja, duljine boravka i prosječne dnevne potrošnje - nitko se nije niti približio Nijemcima. Unatoč relativno niskoj dnevnoj potrošnji, Nijemci u Hrvatskoj ostavljaju gotovo tri puta više eura od najbližeg rivala, Austrije.

Što se dnevne potrošnje tiče, ako Hrvatska uspije privući više Amerikanaca, Rusa i Španjolca, prihodi će se povećavati uz manji broj turista.

Najzanimljiviji je detaljni pregled motivacije za dolazak u Hrvatsku. Rusi su najmanje zainteresirani za inače najpopularniju aktivnost - pasivni odmor i opuštanje (odnosno plažni turizam) - a najzainteresiraniji za nova iskustva, sport i rekreaciju, posjet prirodnim znamenitostima, zabavu i posjet kulturnim znamenitostima i događanjima.

Autor smatra da bi se Hrvatska trebala više usredotočiti na ruske turiste koji su novac spremni trošiti diljem zemlje, čime bi se rasteretilo Jadransko more, koje turizam itekako ugrožava.