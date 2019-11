Zapadni investitori povećali ulaganja u Rusiju

Osnovni priljev ukupnih sredstava osigurali su globalni fondovi i to 83 milijuna dolara. Fondovi orijentirani samo na rusko tržižte, uložili su 57 milijuna dolara, piše Lenta.

Prema podacima Emerging Portfolio Fund Research Rusija je postala popularna među investitorima zajedno s drugim tržištima u razvoju. Za tjedan dana investicije su porasle osam puta. Stručnjaci ukazuju da su na takvu dinamiku utjecali ublažavanje monetarno-kreditne politike Federalnih rezervi i europske Centralne banke, kao i spremnost SAD-a i Kine na dogovor. Na kraju investitori su skloni povjerovati da će iduće godine svjetsko gospodarstvo porasti.

Strancima je privlačan profit ruskog tržišta dionica. U ovom trenutku on iznosi sedam posto, a to je jedan od najviših pokazatelja u svijetu.

Gledano u dolarima ruske dionice su od početka godine među vodećima po prinosu među rizičnim aktivama. Tako indeks MSCI EM koji prati tržišta zemalja u razvoju (odražava promjenu cijena dionica tvrtki velike i srednje tržišne kapitalizacije) p0rastao je za 12 posto. Indeks razvijenih tržišta porastao je 22 posto. Međutim indeks MSCI Russia punog prinosa, uključujući dividendni porastao je za 44 posto.

