"Čist i transparentan biznis": Zašto zapadne sankcije ne mogu ništa ruskoj vojnoj industriji?

Ograničenja koja su uvele zapadne države ni u kom pogledu nisu narušila pozicije Rusije na globalnom tržištu naoružanja i vojne tehnike. Kontinuirano i vrlo veliko zanimanje međunarodnih vojnih partnera kada je u pitanju suvremena ruska vojna tehnika objašnjava se njezinim izuzetnim karakteristikama, ali i razumnom cijenom. Bez obzira na to što brojne države trpe pritisak od pojedinih zapadnih zemalja da ne kupuju rusku vojnu tehniku, njihovo političko vodstvo ne mari previše na te prijetnje.

Direktor Federalne službe za međunarodnu vojno-tehničku suradnju Dmitrij Šugajev je u intervjuu za medijsku kuću RT rekao da se Rusija dobro adaptirala na režim zapadnih sankcija koje se tiču međunarodnog tržišta naoružanja i vojne opreme. Prema njegovim riječima, naručeni poslovi koji se tiču isporuke naoružanja u 2019. godini dostižu 55 milijardi američkih dolara, dok se na godišnjoj razini realizira izvoz u visini od oko 15 milijardi američkih dolara.

"Ukupna suma narudžbi u 2019. godini je dostigla cifru od 55 milijardi američkih dolara, što najbolje pokazuje da mi odlično pariramo sankcijama i uspješno poslujemo bez obzira na ograničavajuće okolnosti. Mi smo u međuvremenu pronašli nove mogućnosti za još bolju interakciju s našim partnerima. Zahvalni smo zemljama koji ne popuštaju pod različitim vrstama pritisaka", rekao je Šugaev.

Kako je rekao direktor FSVTS-a, zapadne države koriste veoma prljave metode u borbi protiv konkurencije, pokušavajući istisnuti Rusiju s njezinih tradicionalnih tržišta. Također, SAD i EU na sve načine pokušavaju onemogućiti razvoj vojno-tehničke suradnje između Rusije i ostalih zemalja, koje s Moskvom još nisu sklopile ozbiljnije kupoprodajne ugovore.

"Mi se nalazimo na drugom mjestu kada je u pitanju izvoz naoružanja i nemamo ga namjeru nikome prepustiti. Sve ugovore koje potpišemo ispunjavamo na vrijeme. Rusija je u svjetskim razmjerima poznata kao izuzetno ozbiljan partner, koji nudi kvalitetnu, pouzdanu i u borbenim uvjetima provjerenu tehniku, po razumnim cijenama", rekao je Šugajev.

Prije pet su godina države koje su članice Sjevernoatlantskog saveza jednostrano prekinule sve ugovorene poslove iz vojno-tehničke sfere koji su potpisani s Rusijom. Sve države članice ovog vojnog saveza su iz Rusije mogle nabaviti samo rezervne dijelove za već nabavljenu tehniku, dok kupovina nove nije dolazila u obzir. Također, ovim državama je zabranjeno da svoje naoružanje prodaju Ruskoj Federaciji. U 2015. godini ove mjere su dovele do jednostranog raskida ugovora između Francuske i Rusije oko prodaje dva univerzalna desantna broda klase "Mistral".

U samim Sjedinjenim Državama je doneseno nekoliko odluka kojima se zabranjuje kreditiranje, ulaganje kapitala i bilo kakva suradnja s vodećim tvrtkama koje su sastavni dio ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Prije dvije godine je u SAD-u na snagu stupio zakon (CAATSA) koji se odnosi i na ostale zemlje koje na bilo koji način posluju s ruskim kompanijama ili iz Rusije nabavljaju suvremeno naoružanje i vojnu opremu.

Prema tom zakonu Sjedinjene Države mogu "neposlušnim" zemljama uvesti različit spektar sankcija ukoliko se ogluše na njezine izričite zahtjeve, gdje se u često jednosmjernom pravcu priopćava da je za Washington apsolutno neprihvatljiva bilo kakva poslovna suradnja s Rusijom.

U ovom se trenutku zakon CAATSA primjenjuje protiv NR Kine koja se oglušila na ove američke zahtjeve i nastavila u punom kapacitetu nabavljati suvremenu vojnu tehniku iz Rusije. Sjedinjene Države su se također obrušile i na Tursku i Indiju, prema kojima je već primijenjen ograničeni vid sankcija, jer su se oglušile o zahtjev Washingtona. Međutim, ono što je po SAD-a apsolutno poražavajuće jest to da se veliki broj zemalja tzv. Trećeg svijeta potpuno ignorantski ponio prema ovom zakonu, koji je iz kuta arogantne američke elite trebao poslužiti kao dobro oprobana batina kojom će se tradicionalni ruski kupci prisiliti da odustanu od dalje suradnje s Moskvom.

U razgovoru s novinarima RT-a vojni stručnjak i pukovnik u mirovini Viktor Litovkin je konstatirao da zapadne sankcije nisu Rusiji nanijele praktički nikakvu štetu u njezinoj vojno-tehničkoj suradnji s inozemnim partnerima. Prema njegovim riječima, Rusija je dodatno učvrstila svoje pozicije u zemljama koje se smatraju njezinim tradicionalnim partnerima poput Kine, Indije, Egipta, Alžira, Iraka, Vijetnama, a također je znatno proširila i svoju suradnju s Turskom.

"Kada jedna država kupuje oružje, odluka gdje će to oružje biti kupljeno donosi politički vrh. Stoga su države koje se ne nalaze u orbiti Washingtona nastavile kupovati naše oružje. Naravno da sankcije nisu dobre za Rusiju. Na primjer, one otežavaju sklapanje velikih ugovora u dolarima, Ali mi smo našli rješenje za taj problem, tako što smo ugovore s partnerima počeli obračunavati u nacionalnim valutama", precizirao je Litovkin.

Postoji opće mišljenje da je S-400 najbolji PZO sustav na planetu

Direktor Federalne službe za međunarodnu vojno-tehničku suradnju Dmitrij Šugajev je posebnu pozornost usmjerio na nevjerojatan eksportni potencijal kakav u posljednje vrijeme bilježi raketni PZO sustav velikog dometa S-400 "Trijumf". Rusija je zaključila kapitalne ugovore oko prodaje ovog sustava s Kinom, Turskom i Indijom. Ovi ugovori su u ukupnom zbroju teški više od 10 milijardi američkih dolara.

Trenutno Moskva realizira potpisani ugovor s Turskom. Šugajev je rekao da se na obuci u Rusiji nalazi skupina turskih vojnika koji će opsluživati ove sustave. Direktor FSVTS-a je dopustio mogućnost zajedničke proizvodnje ovog sustava, uz ogradu da takva opcija još nije na dnevnom redu.

"Turski partneri su uvjereni da su kupili trenutno najbolji PZO sustav na svijetu. Dovoljno je reći da njegove tehničko-taktičke karakteristike omogućuju borbu protiv svih tipova zračnih ciljeva, bez izuzetka. On obara aerodinamičke ciljeve na daljinama do 400 km, a balističke do 60 km. Ruski sustav također može obarati ciljeve koji lete na svega pet metara visine, ali i boriti se protiv ciljeva koji imaju steltne karakteristike", kategoričan je Šugajev.

Jedna od važnih prednosti S-400 je i njegov besprijekoran rad u složenim meteorološkim uvjetima. Prema riječima direktora Federalne službe za međunarodnu vojno-tehničku suradnju, "Trijumf" je vrlo primjenjiv i na terenu koji ima brdsko-planinski reljef. Njegova superiornost po najvažnijim kriterijima je prepoznata i od strane brojnih zapadnih vojnih stručnjaka, navodi Šugajev.

Pritom prvi čovjek FSVTS-a nije govorio o brojnim zemljama koje također žele vidjeti S-400 u svojim vojskama. Ipak, u domaćem i stranom tisku se često moglo pročitati da su u red za njegovo naručivanje stale države poput Saudijske Arabije, Katara, Irana, Iraka i Maroka.

U razgovoru za RT direktor vojnog muzeja PZO i vojni stručnjak Jurij Knutov je rekao da po osnovnim tehničko-taktičkim sposobnostima ruski sustav nadilazi ostalu konkurenciju, ukljujučujući i američki sustav PZO Patriot. Izvozni potencijal S-400 je tako velik da se postavlja pitanje proizvodnih mogućnosti koncerna "Almaz-Antej" da napravi traženi broj sustava i svakome izađe u susret.

"Ovaj kompleks je neophodan svim državama koje imaju veći teritorij i koje se baziraju na organizaciji ešaloniranog sustava protuzračne obrane. S ovom činjenicom, popis potencijalnih kupaca može dostići brojku od 15-ak država kojima je S-400 prijeko potreban. Nije isključeno da se potpišu dodatni ugovori s onim državama koje su već naručile naše sustave protuzračne obrane", predviđa Knutov.

Pouzdan i otvoren partner s kojim je zadovoljstvo surađivati

Prema informacijama iz FSVTS-a, oko 40% ruskog izvoza naoružanja otpada na zrakoplovne i protuzračne sustave. U ovom trenutku smo svjedoci velikih poslovnih uspjeha na relaciji Moskva-Ankara. Pored nabave sustava S-400, Turci su pokazali veliko zanimanje za kupovinu lovaca 4++ generacije Su-35, pa čak i lovaca pete generacije Su-57.

Šugajev je rekao da će Moskva definitivno proučiti službenu ponudu Ankare kada je u pitanju kupovina suvremenih borbenih zrakoplova. Konkretno, Rusija je spremna razgovarati o prodaji lovaca Su-35. Kada je u pitanju moguća kupnja ruskog lovca pete generacije Su-57, direktor FSVTS-a je rekao da tu "nema žurbe", napomenuvši da Turci rade na samostalnom projektu svog lovca pete generacije TF-X.

"S obzirom na to da Turska ima vlastiti projekt razvoja aviona pete generacije, ovdje su mogući različiti oblici suradnje. Štoviše, Turska pokazuje čvrstu namjeru da razvije svoju vojnu industriju, posebno kada je u pitanju ovladavanje vrhunskom tehnologijom. Stoga, kada je u pitanju naša suradnja, s Turskom treba imati u vidu da se naši kolege neće ograničiti samo na kupnju naoružanja", pojasnio je Šugajev.

Direktor FSVTS-a očekuje da će općenito izvoz ruskog naoružanja na prostor Bliskog istoka u narednom razdoblju bilježiti stabilan rast. U ovom trenutku samo s ovog prostora ruska vojna industrija ima naručene poslove teške 20 milijardi američkih dolara. Pored strateškog prodora u suradnji s Turskom, očekuje se proširenje vojno-tehničke suradnje sa Saudijskom Arabijom, Katarom i UAE.

Također, Šugajev predviđa povećanje izvoza ruskog naoružanja u zemlje koje "drže do svoje neovisnosti i kojima je nacionalni interes na prvom mjestu".

On je naglasio da Rusija prilikom svog poslovanja vodi računa da se sve odvija u okviru međunarodnog prava, točnije da se u sferi vojno-tehničke suradnje djeluje isključivo s vladama koje imaju puni legitimitet.

Vojni stručnjak Jurij Knutov je sa svoje strane kazao da Moskva predstavlja vrlo pouzdanog i otvorenog partnera za one države koje provode politiku diverzifikacije u nabavi naoružanja. Najbolji primjer ovakve suradnje je Indija, koja u svojoj politici kupnje naoružanja ostvaruje ravnotežu u nabavi ruskog i američkog naoružanja.

"Za mnoge države vojno-tehnička suradnja s Rusijom predstavlja alternativu, koja osigurava da one ne postanu ovisnici o volji jedne države, u ovom slučaju SAD-a, koji je i dalje svjetski lider u ukupnom izvozu naoružanja. Pored toga, Rusija za razliku od SAD-a nikada ne ispostavlja političke zahtjeve prema svojim partnerima. Rusija djeluje isključivo na čist i transparentan način", zaključio je Knutov.