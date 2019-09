Putin Kamčatku nazvao brilijantom

Russia Beyond Croatia

Kako prenosi TASS, on je na taj način komentirao izlaganje osnivača jedinstvenog muzeja vulkana u Rusiji "Vulkanarijuma" na Kamčatki Sergeja Samojlenko, koji je govorio o socijalnim programima ovog znanstvenog kompleksa, uključujući organizaciju besplatnih radionica za djecu itd. Prema njegovim riječima, socijalna misija "otežava rentabilnost" i zato je ovakvim institucijama potrebna pomoć države, na primjer, kada se radi o iznajmljivanju prostora.

"To što radite je divno, to je odlična inicijativa. Vama čovjek može samo zavidi, jer radite dobru stvar, a pritom je to vaša specijalnost - ovakvo poklapanje se ne sreće tako često ", istaknuo je Putin.

Prema njegovim riječima, trenutno stručne službe pripremaju popis tipova aktivnosti u toj sferi kojima će država pružiti posebnu podršku. Predsjednik Rusije je također obećao da će ovo pitanje razmotriti s kolegama iz Ruskog geografskog društva. "Nećemo zaboraviti na vaš muzej", izjavio je šef ruske države.