Putin: "Koje su budale govorile da je Daleki istok uteg za Rusiju?"

Razvoj Dalekog istoka bio je tema sjednice Predsjedništva Državnog vijeća Rusije, a gubernator Jakutije, Ajsen Nikolajev je govorio o važnosti Dalekog istoka.



"Je li Rusiji potreban Daleki istok? Danas je odgovor očigledan, ali donedavno u to nismo bili baš sigurni", rekao je on.



Nikolajev je dodao da su visoki dužnosnici nekada govorili da je Daleki istok uteg, suvišan teret, breme za Rusiju, regija koji uvijek traži dodatnu pomoć iz proračuna.



Čim je to čuo predsjednik Putin je prekinuo gubernatorov govor i pitao, tko je mogao reći tako nešto.



"Ne znam koje su budale to govorile. Teško mi je to povjerovati", rekao je Putin.



Nikolajev je precizirao da je takve izjave slušao prije 25 godina.



"Ali to je pre četvrt stoljeća. Idemo pričati o današnjici", zaključio je predsjednik.



Sjednica Predsjedništva Državnog vijeća se tradicionalno odražava u okviru Istočnog ekonomskog foruma i to je jedan od načina da se Putin bolje upozna s aktualnim problemima regije.



Jedan od problema je i drastično smanjenje broja stanovnika Dalekog istoka.



"Nažalost, broj ljudi koji napuštaju regiju je veći od broja ljudi koji dolaze", istaknuo je Putin.