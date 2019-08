Prvi će plin cjevovodom "Sjeverni tok 2" poteći za Novu godinu

Russia Beyond

Global Look Press

Prvi čovjek austrijske energetske kompanije OMV Rainer Seele najavio je jučer na konferenciji za novinare u Beču početak isporuke ruskog plina u Njemačku plinovodom "Sjeverni tok 2" za 31. prosinac ove godine.

Kako je naglasio, to će se dogoditi do ponoći 31. prosinca. Seele je podsjetio da je u ovom trenutku po dnu Baltičkog mora položeno 70 posto cjevovoda. On je dodao da se kašnjenje ne očekuje, rekavši da je ostalo još samo od Danske dobiti dozvola za gradnju. Po njegovim riječima, projekt se zasad uklapa, kako u predviđene rokove, tako i proračun.

Po pisanju medija, OMV je u drugom tromjesečju ove godine financirao izgradnju plinovoda "Sjeverni tok 2" u iznosu od 44 milijuna eura. U lipnju su predstavnici OMV-a priopćili da bi Danska teoretski mogla odgoditi puštanje plinovoda u rad.

Plinovod "Sjeverni tok 2", čije cijevi prolaze ispod Baltičkog mora, spojit će Rusiju i Njemačku. Kopenhagen je plinovod nazvao prijetnjom po svoj suverenitet, ističući porast ovisnosti Europe o ruskom plinu. Danska je jedina zemlja koja još uvijek nije odobrila prolazak plinovoda kroz njezine teritorijalne vode. Druge europske zemlje, Njemačka, Švedska i Finska, to su već učinile. Plinovod će zaobići tranzitne zemlje kao što su Ukrajina, Bjelorusija i Poljska. Planirano je da se puštanje plinovoda u rad poklopi s istjecanjem ugovora o tranzitu plina kroz Ukrajinu. Dogovor o produženju tranzita poslije 2019. Moskva i Kijev zasad nisu postigli.