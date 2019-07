Kada će "Turskim tokom" poteći plin?

"Očekujemo 1. siječnja 2020. godine", rekao je Novak, odgovarajući na pitanje novinara.



Ruski ministar je dodao da rok puštanja plinovoda u rad ovisi od realizacije prateće infrastrukture za transport plina u europskim zemljama. Prema njegovim riječima, projekt proširenja sustava za transport plina Bugarske koji treba primiti plin iz "Turskog toka", teče po planu, prenosi RIA Novosti.



Ranije je zamjenik predsjednika uprave "Gazproma", Vitalij Markelov izjavio da je početak isporuka plina "Turskim tokom" planiran za 31. prosinca 2019.



Vlasnik turske energetske kompanije Damnus Energy & Investment, Nusret Džemert je izjavio da je Turska smanjila nabavku plina od Rusije zbog krize i diverzifikacije. Iz kvartalnog izvještaja "Gazproma“ može se vidjeti da je Turska u prvom kvartalu 2019. godine smanjila uvoz ruskog plina za 43%, s 7 917 milijardi u istom razdoblju prošle godine na 4522 milijardi kubnih metara. To je najmanja količina u posljednjih 10 godina.



"Ja, kao vlasnik prve privatne kompanije za prodaju plina u Turskoj, tokom dvije godine sam bio jedini partner "Gazproma" među privatnim kompanijama zajedno s državnom kompanijom "Botas". Zašto je Turska počela kupovati manje plina od Rusije? Postoje dva razloga. Naravno, Rusija je vrlo važan dobavljač plina za našu zemlju, ali Turska trenutno prolazi krizu i smanjuje proizvodnju, pa joj je potrebno manje plina", rekao je Džemert.



Kao drugi razlog on je naveo diverzifikaciju. "Turska u posljednje vrijeme nije imala druge dobavljače plina osim Rusije, Azerbejdžana i Irana. Kako bi osigurala diverzifikaciju, Turska je povećala nabavku tekućog plina. Smanjuje se nabavka običnog plina plinovodom, ali to nema veze s političkim odnosima s Rusijom , to je čisto ekonomsko pitanje", rekao je Džemert.



Prema njegovim riječima, Turska je tokom posljednjih godina izgradila dva terminala za prijem tekućeg plina. "Mi ga dobijamo iz Alžira i Nigerije na osnovu dugoročnih ugovora. U posljednje vreijme smo sklopili i nekoliko kratkoročnih ugovora", izjavio je vlasnik energetske kompanije.