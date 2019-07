Srušen rekord: Na "Armiji-2019" potpisani ugovori teški 15,85 milijardi američkih dolara

Russia Beyond

"Armija-2019" je izazvala veliko zanimanje stručne vojne javnosti, ali i ogromnog broja posjetitelja koji su imali sreću posjetiti jednu ovako grandioznu manifestaciju. U šest dana, koliko je trajao ovaj sajam, kroz njegova je vrata prošlo više od milijun ljudi. Da bi što više zainteresirali svoje posjetitelje, rusko Ministarstvo obrane je kao glavni organizator sajma svakodnevno izvodilo dinamičke prikaze predstavljene borbene tehnike, u kojima su demonstrirane njezine praktične tehničko-taktičke karakteristike. Ovi prikazi su tako isplanirani da su bili maksimalno približeni realnim borbenim situacijama. Ukupno je u dinamičkom programu sajma "Armija-2019" sudjelovalo više od 300 jedinica različite bojeve tehnike.

Naravno, jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti same manifestacije se ogleda i u broju kupoprodajnih ugovora koji su potpisani za vrijeme njezinog trajanja. Što se tiče ovog parametra, organizatori sajma mogu biti vrlo ponosni. U šest dana je prodana rekordna količina borbene tehnike čija je ukupna cijena prešla trilijun ruskih rubalja ili 15,85 milijardi američkih dolara. Ovo je maksimalni rezultat koji je ikada postignut na ruskim vojno-tehničkim sajmovima.

Najveći ugovor koji je potpisan tiče se nabave višenamjenskih lovaca pete generacije Su-57. On obuhvaća isporuku ukupno 76 zrakoplova za potrebe ruske vojske. Drugi veliki ugovor, koji je također zaključilo rusko Ministarstvo obrane, odnosi se na nabavu 98 moderniziranih udarnih helikoptera Mi-28NM "Noćni lovac". Ovaj zračni "tenk" su u NATO-u kodificirali kao "Havoc", što u prijevodu znači "devastator, opustošitelj". Mi-28NM predstavlja razvojni projekt holdinga "Helikopteri Rusije". Borbeni stroj je sposoban izvršiti širok spektar zadataka, kao što su borba protiv neprijateljske oklopne tehnike, niskoletećih zračnih ciljeva koji se kreću malom brzinom, operacije izviđanja, kao i označavanje cilja drugim helikopterima, ali i borbenim zrakoplovima.

Aleksandar Rjumin/TASS Aleksandar Rjumin/TASS

Ono što je posebno zanimljivo jest ozbiljno tehničko unapređenje upravljačkih funkcija na helikopteru. Naime, inženjeri su konstruirali sustav dvostrukih komandi, što drastično povećava stupanj preživljavanja ukoliko dođe do ranjavanja jednog od članova posade. U odnosu na bazičnu verziju "Noćnog lovca" dvostruko je povećana zona otkrivanja ciljeva i poboljšane manavarske sposobnosti letjelice, integriran je snažniji motor i dodano visokoprecizne naoružanje povećanog dometa. Ona je već imala čast svoje mogućnosti provjeriti i u realnim borbenim uvjetima u Sirijskoj Arapskoj Republici.

Uvođenje u postrojbe ruske vojske uskoro očekuje čitav niz novina koje su prikazane na sajmu. Konkretno, to se odnosi na perspektivnu samohotku na kotačim anaoružanu minobacačem kalibra 82 mm- 2S41 "Drok". Borbeni modul s osnovnim oruđem je postavljen na mobilnu platformu "Tajfun VDV" K-4386. Ovo vozilo posjeduje odlične manevarske karakteristike i solidan oklop. Težak je 14 tona, a zahvaljujući motoru od 350 konjskih snaga može razviti brzinu od 100 kilometara na sat i u maršu s punim rezervoarom prevaliti 1200 kilometara. Što se tiče osnovnih tehničko-taktičkih karakteristika, 2S41 "Drok" će imati sposobnost uništavati neprijateljske ciljeve na daljinama do 6000 metara. Maksimalni tempo gađanja iz oruđa 82 mm će biti 12-14 projektila u minuti. Borbeni komplet unutar vozila će iznositi do 40 granata. Posada će se sastojati od četiri vojnika, a ukupna masa vozila 2S41 "Drok" će iznositi 14 000 kilograma.

YouTube YouTube

Pažnju posjetitelja je privuklo još jedno perspektivno sredstvo namijenjeno zračno-desantnim jedinicama ruske vojske. Riječ je o samohodnom gusjeničaru "Lotos", koji je naoružan oruđem u kalibru 120 mm. "Lotos" je u stanju ispaliti do osam granata u minuti na daljinu do 13 000 metara. U perspektivi će ova samohotka zamijeniti legendarna oruđa SAU "Nona-S", koja su proizvedena još za vrijeme SSSR-a.

U ovom trenutku se na državnim testiranjima nalazi i novi sustav za savladavanje vodenih prepreka MTU-2020 (elementi za pontonski most) koji je projektiran za tešku oklopnu tehniku na bazi "Armata" koja tek treba ući u naoružanje oklopno-mehaniziranih jedinica ruske vojske. Ovaj sustav se nalazi na osnovnom borbenom tenku T-90MS, koji je sposoban u rekordno kratkom vremenskom intervalu (doslovno za 3-5 minuta) formirati 27 metara dugačak most preko nabujale rijeke ili kanala. Preko njega će moći prelaziti oklopna vozila teška do 60 tona.