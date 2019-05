Kina traži dodatne isporuke ruskog plina cjevovodom "Snaga Sibira"

Russia Beyond

Kina je zainteresirana za dodatne isporuke ruskog plina cjevovodom "Snaga Sibira", iako definitivna količina još nije utvrđena, rekla je zamjenica predsjednika upravnog odbora i generalna direktorica "Gazprom eksporta" Jelena Burmistrova. Inače, po važećem ugovoru ruski energetski gitant ima obvezu kineskoj strani godišnje isporučiti 38 milijardi kubičnih metara plina.

Kineski su partneri iznimno zainteresirani za dodatne količine, nismo konačno definirali o kojem redu veličine je riječ, pa se samim tim nismo dogovorili ni oko cijene. Očekujemo da ćemo to učiniti u najskorije vrijeme, i nadamo se da ćemo obradovati naše investitore mogućim povećanjem obima isporuka plinovodom "Snaga Sibira", rekla je ona.

I direktor Gazproma Aleksej Miller ranije je govorio o povećanju isporuka ruskog plina Kini mimo ugovorenih. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je prošlog mjeseca rekao da Rusija takve tehničke mogućnosti ima.

Ruski Gazprom i kineski CNPC potpisali su ugovor prema čijim se odredbama ruska strana obvezala u narednih 30 godina cjevovodom "Snaga Sibira" godišnje isporučivati 38 milijardi kubičnih metara plina. Dostava plina treba krenuti prvog prosinca ove godine.

Gradnju prve dionice plinovoda "Snaga Sibira", jedinstvenog projekta baziranog na domaćim tehnologijama, u dužini od 2200 kilometara (od Čajandinskog plinskog polja u Jakutiji do Blagoveščenska na granici s Kinom), Gazprom je započeo u jesen 2014. godine. U drugoj je fazi predviđena izgradnja dionice duge oko 800 kilometara, od Koviktinskog nalazišta u Irkutskoj oblasti do Čajandinskog plinskog polja. U sklopu treće faze planirano je proširenje transportnih kapaciteta na dionici od Čajandinskog nalazišta do Blagoveščenska.