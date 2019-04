Američki portal objavio "šokantne" podatke o ruskom gospodarstvu

Russia Beyond Croatia

Global Look Press

Američki financijski portal Business Insider objavio je članak u kojem se navode "najšokantniji" podaci o ruskom gospodarstvu.



Novinari su prvenstveno bili užasnuti statistikom smrtnosti u zemlji. Kako navodi portal, u Rusiji svakog dana umre 700 ljudi, a za godinu dana zemlja izgubi oko 250 000 ljudi. Pritom novinari posebno izdvajaju Murmansk, koji je od raspada SSSR-a izgubio već skoro trećinu stanovnika.



Druga "šokantna" činjenica koja se navodi je da Rusija raspolaže financijskim rezervama u iznosu od 460 milijardi dolara, dok je njen vanjski dug 29% BDP-a. Kako navode novinari, to ovoj zemlji omogućava da izdrži globalne financijske krize, usprkos tome što je gospodarski rast i dalje na niskoj razini.



Autori članka također ističu da je tokom posljednje tri godine prosječna mjesečna zarada u Rusiji porasla 1,5 puta. Dok je 2016. godine prosječna plaća, ako se preračuna u američku valutu, iznosila 437 dolara, 2019. godine je dostigla 670 dolara.



Business Insider također izražava čuđenje zbog činjenice da petinu tržišta namještaja u Rusiji zauzima tvrtka IKEA, iako je prva poslovnica ove tvrtke u zemlji otvorena tek 2000. godine, a danas ih ima već 14, prenosi televizijski kanal "360".



Osim toga, autore teksta pišu i to da 13% ruskih građana živi ispod razine siromaštva, dok je Moskva na čelu svjetske rang-liste gradova s najvećim brojem stanovnika koji su milijarderi, koji su imovinu stekli "mračnih 90-ih". Novinari su iznenađeni i ruskom rubljom, koja je od 2014. do 2017. godine izgubila polovicu svoje vrijednosti zbog naglog pada cijena nafte i zapadnih sankcija.



Business Insider također piše da je Rusija izdvojila oko 50 milijardi dolara za održavanje zimske Olimpijade 2014. godine. Pa ipak, novinari priznaju da se ova investicija već isplatila.



U zaključnom dijelu članka autori se okreću problemu alkoholizma u Rusiji. Njih je šokirao podatak da je potrošnja votke u Rusiji za posljednjih 20 godina prepolovljena, dok je šampanjac sve popularnije piće.