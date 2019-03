Putin označio početak radova na Harasavejskom nalazištu s ogromnim rezervama plina

Ruski predsjednik je putem video-linka dao znak za početak novog velikog energetskog projekta. Novo nalazište predstavlja pravu rijetkost po količini rezervi plina kojima raspolaže i koje iznose dva bilijuna kubičnih metara. Njegova eksploatacija će početi već 2023. godine.

"Harasavejsko nalazište će otvoriti nove horizonte za razvoj energetike, za jačanje našeg izvoznog potencijala i za daljnju plinofikaciju Rusije, što će doprinijeti gospodarskom rastu", rekao je Putin.

Harasavejsko nalazište se nalazi na Jamalskom poluotoku, sjeverno od Bovanjenkovskog nalazišta, pretežno na kopnu i djelomično u epikontinentalnom pojasu Karskog mora.

"Ovo nalazište raspolaže ogromnim rezervama plina. Radi se o dva bilijuna kubičnih metara, što je zajedno s nalazištem 'Bovanjenkovo' skoro sedam bilijuna, a to su izvanredne rezerve. One su tolike da se plin na ovom mjestu može proizvoditi do 2131. godine, a ako uzmemo u obzir da ukupne rezerve plina na Jamalskom poluotoku iznose preko 16 bilijuna kubičnih metara, to bez sumnje stvara uvjete za rad tijekom mnogo budućih desetljeća. Ovakve ogromne količine godinama unaprijed jamče stabilnost i sigurnost isporuka energenata potrošačima u zemlji i našim partnerima u inozemstvu", izjavio je Vladimir Putin.

Na Harasavejskom nalazištu već su podignuti objekti potrebni za život ljudi, između ostalog stambeni kompleks za radnike i elektrana za vlastite potrebe.