Napravljena lista najvećih izvoznika oružja: Saznajte tko je u vrhu

Prema podacima koje iznosi SIPRI, obujam prodaje naoružanja u cijelom svijetu od 2014. do 2018. porastao je za 7,8 posto u odnosu na prethodni petogodišnji period. Najkrupniji opskrbljivači su SAD, Rusija, Kina, Francuska i Njemačka. Ovim zemljama pripada 75% ukupnog svjetskog izvoza, dok samo Rusija i SAD zajedno izvoze više od polovice svjetskog naoružanja (57%), prenosi agencija TASS.

Saudijska Arabija, Egipat, Izrael, Katar i Irak su također postali veliki izvoznici oružja. Najveći porast nabave naoružanja zabilježen je na Bliskom istoku, dok je u drugim regijama nabava smanjena u odnosu na prethodno razdoblje.

Što se Rusije tiče, ona je od 2009. do 2013. prodala 27% ukupnog oružja koje je u svijetu izvezeno u spomenutom razdoblju, dok za razdoblje od 2014. do 2018. taj pokazatelj iznosi 21%. Stručnjaci to objašnjavaju smanjenjem isporuka Indiji i Venezueli, a ove dvije zemlje su ranije bile najveći kupci ruskog naoružanja. Indija je i dalje prva na listi uvoznika oružja iz Rusije, ali je u razdoblju od 2014. do 2018. ukupni obujam uvoza smanjen za 42%. Prodaja ruskog oružja Venezueli je u razdoblju od 2014. do 2018. opala za 96%.

U proteklih je pet godina osnovno naoružanje od Rusije kupovalo 48 zemalja. Indiji, Kini i Alžiru je isporučeno 55% ukupnog izvezenog oružja. Izvoz na Bliski istok je uvećan za 19%. Najviše ruskog oružja su kupili Egipat (46%) i Irak (36%). U proteklih pet godina Irak je uvećao uvoz iz Rusije za 780 posto, a Egipat za 150%.

Sjedinjene Države su u istom razdoblju uvećale izvoz za 29%, a njihov udio u ukupnom svjetskom izvozu porastao je s 30% na 36%, s tim što je 52% izvezenog američkog oružja isporučeno zemljama Bliskog istoka.

Aude Fleurant, direktorica programa SIPRI-ja za naoružavanje i vojne izdatke, istaknula je da su Sjedinjene Države u proteklom petogodišnjem razdoblju dodatno učvrstile svoju poziciju vodećeg svjetskog izvoznika naoružanja. Američko oružje se prodavalo u najmanje 98 zemalja, s tim što je često isporučivano i tehnološko oružje, računajući i vojne avione, krstareće i balističke rakete malog dometa, kao i velike isporuke "pametnih" bombi.

Izvoz su u razdoblju od 2014. do 2018. uvećale i Francuska (za 43%) i Njemačka (13%). Tijekom minulog petogodišnjeg razdoblja zemlje Europske unije su isporučile 27% svjetskog obujma izvezenog oružja.

Kina je u proteklih pet godina izvezla 2,7 posto više oružja nego u prethodnom razdoblju. Radi usporedbe, u razdoblju od 2009. do 2013. godine izvoz kineskog oružja je porastao za 195%. Kina je smanjila uvoz naoružanja, ali je i dalje jedan od vodećih izvoznika, među kojima je trenutno na šestom mjestu.

Opseg isporuke su povećali i manji izvoznici - Izrael (60%), Južna Koreja (94%) i Turska (170%).

Podsjećamo da je prema podacima Stockholmskog instituta za mirovna istraživanja (SIPRI) Rusija 2018. godine dospjela na drugo mjesto (iza SAD-a) po izvozu naoružanja, prvi put potisnuvši s te pozicije Veliku Britaniju.

Udio Rusije u općem opsegu 100 najvećih izvoznika znatno je manji od američkog (2017. je Rusija isporučila 9,5 posto, a Amerika 57% ukupnog naoružanja), ali se Washington i pored toga intenzivno bori za svjetsko tržište oružja i pokušava osujetiti najveće poslove koje sklapa Rusija. Amerika je javno zahtijevala od svojih saveznika da prestanu s kupovinom oružja "na Istoku".

Generalni direktor kompanije "Rosoboroneksport" Aleksandar Mihejev je izjavio da Rusija namjerava zauzeti prvo mjesto u svjetskom izvozu oružja i potisnuti Ameriku s vodeće pozicije, a to će postići, između ostalog, i prodajom tenka "Armata".