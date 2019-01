Njemački mediji: Europa ne može preživjeti bez ruskog plina

Russia Beyond

Potrebe Europe za prirodnim plinom sve su veće, dok europska proizvodnja plina opada, piše njemački list Die Welt.

List ističe da su europske zemlje sve više ovisne o uvozu prirodnog plina, s obzirom da najveća europska nalazišta ubrzano smanjuju eksploataciju.

List, između ostalog, kao primjer navodi nalazište u okolici Groningena u Nizozemskoj, koje osigurava šestinu ukupne europske proizvodnje. Od 2014. godine njegova eksploatacija se naglo smanjuje, a 2017. godine Nizozemska, koja je nekada bila veliki izvoznik plina, po prvi ga je put počela uvoziti. Osim toga, do 2030. godine ovo nalazište će biti potpuno zatvoreno.

Die Welt dodaje da, s obzirom na smanjenje proizvodnje plina u Europi, brzo raste potražnja za ovim energentom. Samo 2017. godine ovaj pokazatelj je iznosio 491 kubni metar plina. Osim toga, dodatni impuls povećanju potražnje daje i najavljeno odustajanje od kamenog ugljena u Njemačkoj, koja je najveći potrošač plina u Europi. Prema prognozama analitičara, do 2025. godine uvoz plina u Europu će dostići 409 milijardi kubičnih metara, što će biti rekordna količina.

List ističe da je jedina moguća varijanta izlaska iz ove situacije ruski plin. "Gazprom" i tako osigurava 43% potreba Europske Unije za plinom, a uskoro će biti izgrađeni "Sjeverni tok - 2" i "Turski tok", koji će značajno povećati udio ruskog plina. Osim toga, ruski plin je znatno jeftiniji nego plin drugih opskrbljivača, uključujući SAD.

Die Welt također ističe da, iako postupno jačaju pozicije ukapljenog prirodnog plina na svjetskom tržištu, njegova cijena ipak ne može parirati ruskoj cijeni. Osim toga, cijena ukapljenog prirodnog plina nastavlja rasti uslijed sve veće potražnje u Aziji.

Situacija će se možda promijeniti ako Kina uspori gospodarski rast, a SAD i Australija značajno povećaju proizvodnju ukapljenog prirodnog plina. U tom slučaju će cijena ovog plina pasti i on će moći konkurirati ruskim plinovodima. Međutim, kako ističe izdanje, navodeći statističke podatke, u Kini svake godine potrošnja plina poraste za 13% i do 2023. godine bi se ovaj pokazatelj mogao udvostručiti, a do 2040. čak utrostručiti.

Samim tim je vjerojatnost da u bližoj budućnosti ruski plin zamijeni američki ukapljeni prirodni plin mala, što znači da će ovisnost Europe o isporukama iz Rusije biti sve veća, ističe njemački list.