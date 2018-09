Rusija planira zauzeti mjesto američkih proizvoda na kineskom tržištu

Russia Beyond Croatia

Oreškin je također rekao da će se najnovije mjere povećanja carina između SAD-a i Kine odraziti na rusko gospodarstvo kako na pozitivan, tako i na negativan način, prenosi RIA Novosti.



Ministar je podsjetio da njegov resor u svojim prognozama uzima u obzir "usporavanje tempa svjetskog gospodarskog rasta”, a da će jedan od uzroka tome biti "aktualni trgovinski ratovi”.



"To će utjecati i na tržište sirovina i mi u tom smislu predviđamo umjereno negativnu dinamiku kada se radi o cijenama nafte", dodao je.



Međutim, usprkos svim negativnim efektima, nova situacija otvara i velike mogućnosti za razvoj bilateralnih trgovinskih odnosa Rusije s Kinom, Indijom i drugim zemljama.



Naprimjer, 2018. godine trgovinska razmjena s Kinom nadmašit će 120 milijardi dolara, "i to nije granica rasta”.



Zato će Rusija tražiti one segmente tržišta gdje bi mogla zamijeniti SAD u Kini.



Oreškin je istaknuo da trgovinski ratovi jačaju negativne tendencije s točke gledište usporavanja svjetskog gospodarskog rasta: "Viša inflacija u SAD-u znači agresivniju dinamiku povećanja kamatnih stopa. Mi smo također govorili o mogućim problemima u gospodarstvima s visokim deficitima na tekućim računima, kao što je Turska itd.”



Kina je u utorak objavila da uvodi uzvratne carinske stope protiv SAD. Prije toga je američki predsjednik Donald Trump podignuo carine na uvoz proizvoda iz Kine.