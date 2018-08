"Gazprom" postavio svjetski rekord u gradnji plinovoda Turski tok

Russia Beyond

Global Look Press

Ruski plinski energetski gigant "Gazprom" u okviru realizacije projekta Turski tok postavio je tijekom jučerašnjeg dana na morskoj dionici ovog plinovoda cijevi u dužini od 6,27 kilometara i tako postigao svjetski rekord, navodi se u priopćenju holdinga.

Rekord u brzini postavljanja cijevi ostvario je brod Pioneering Spirit. Sredinom srpnja u dva kraka Turskog toka postavljeno je više od 1230 kilometara cijevi, što iznosi 66 posto od ukupne duljine morskog dijela plinovoda.

Direktor holdinga Aleksej Miller ranije je rekao da bi plin drugim ogrankom Turskog toka početkom 2020. godine mogao stići do plinskih transportnih sustava Bugarske, Srbije i Mađarske. "Gazprom" je, inače, gradnju Turskog toka započeo u svibnju prošle godine. Morska dionica, čija dužina iznosi 930 kilometara, protezat će se po dnu Crnog mora do obale Turske. Plin će potom biti transportiran tranzitnim kopnenim ogrankom cjevovoda u dužini od 180 kilometara do granice Turske sa susjednim zemljama.

Prvi ogranak predviđen je za tursko tržište, a drugi za opskrbu plinom zemalja južne i jugoistočne Europe. Pojedinačno kapacitet linije iznosi 15,75 milijardi kubika plina godišnje, a početak isporuke planiran je za kraj iduće godine.

"Gazprom" i turska vlada potpisali su krajem svibnja protokol o kopnenom dijelu plinovoda Turski tok za isporuke ruskog plina europskim potrošačima. Zamjenik predsjednika upravnog odbora "Gazproma" Aleksandar Medvedev rekao je da će kompanija u najskorije vrijeme definitivno odrediti rutu drugog kraka plinovoda namijenjenog za opskrbu zemalja južne i jugoistočne Europe. Po njegovim riječima, u ovom trenutku razmatraju se dvije glavne varijante sukladno procedurama u Europskoj uniji i Europskoj komisiji. Kao potencijalna tržišta on je spomenuo Grčku, Italiju, Bugarsku, Srbiju i Mađarsku, prenijeli su ruski mediji.