Glavni urednik hrvatskog Nacionala: Odnosi Rusije i Hrvatske su jači od ovoga

Uoči utakmice Hrvatska Engleska more je emocija ne samo oko nogometa nego i onih van nogometa, i ne samo u Hrvatskoj. Konkretno, oko skandala s izjavama Vide i Vukojevića. Može li to negativno utjecati na odnos ruskih navijača prema hrvatskoj reprezentaciji?

Posjetili smo glavnog urednika Nacionala Berislava Jelinića i upitali ga kako će se ova situacija riješiti te kakva je reakcija Hrvata na izjave nogometaša:



- Jedan dio javnosti ismijava ove izjave na društvenim mrežama. Drugi dio javnosti to potpuno ignorira, jer ne želi pridavati pažnju takvim izjavama. Istina je da se radi o vrhunskim nogometašima koji su deficitarni s bilo kakvim političkim konotacijama. Oni ne razumiju značaj toga što govore nisu niti bili svjesni toga kakve reakcije to može izazvati. A s druge je strane Hrvatski nogometni savez reagirao odgovorno - poslao je Vukojevića doma i ispričao se, pokušao je tu neugodnu situaciju što prije zatvoriti.

Kakve će biti posljedice za nogometaše?

-Mislim da to je jedna epizoda koja Hrvatskoj nije bila potrebna. Posljedice FIFA-e nisu vidne - to je samo lagana opomena. Kako će reagirati ruska publika - to je drugi par rukava. Međutim, mislim da su odnosi dviju zemalja širi i kompleksniji i da takav incident ne bi smio utjecati na odnose.

