Ruskinja koja grije krevet i druge bizarne usluge u Rusiji

Snalažljivi predstavnici ruskog malog biznisa dokazuju da i vrlo čudna ideja može donijeti zaradu. Russia Beyond je pronašao nekoliko novih usluga koje zaista mogu iznenaditi klijente.

Iznajmljeni buket ruža

Svaka djevojka mašta o tome da na poklon dobije "milijun" grimiznih ruža i ostavi dojam na poznanike. Vjerojatno su tom mišlju bili nadahnuti tvorci usluga za iznajmljivanje buketa koji su preplavili društvene mreže uoči Dana žena. "Počeli smo raditi uoči 8. ožujka premda smo dosta davno došli na ideju da iznajmljujemo cvijeće za fotografiranje", kaže Aleksandar, vlasnik računa arendatsvetov na Instagramu. Shema je jednostavna. Na kućnu adresu vam donesu buket s 101 crvenom ružom i vi imate 10 minuta da se fotografirate s cvijećem. Štoviše, kurir može igrati ulogu kavalira na fotografijama, ako neka djevojka poželi prirediti veliko iznenađenje svojim pratiteljima na Instagramu. To zadovoljstvo košta 1000 rubalja (17 dolara). Za dodatnih 300 rubalja (5 dolara) uz buket se može dodati ukrasna vrećica Chanel, Armani, Tiffany & Co. i drugih poznatih brendova.

Neočekivano se ispostavilo da ima mnogo zainteresiranih za ovu uslugu. "Iako je usluga prilično provokativna, u nekoliko dana nam se obratilo preko 100 ljudi. Čak nismo uspjeli uslužiti sve zainteresirane", priča Aleksandar. Cvijeće su iznajmljivale uglavnom djevojke, ali bilo je i mladića koji su se poželjeli fotografirati s brendiranim ukrasnim vrećicama. Interes za ovu uslugu postoji i poslije 8. ožujka, tako da sada vlasnici @arendatsvetov pripremaju novi "cvjetni" projekt.

Žena-grijač

21-godišnja Viktorija Iv iz Moskve predlaže svakom zainteresiranom da mu zagrije krevet u hladnu zimsku večer za samo 4900 rubalja (80 dolara). Glavni Viktorijini klijenti su biznismeni. "Dođem kod klijenta, istuširam se, obučem svoju pidžamu i legnem u krevet gdje provedem 15-20 minuta. Mogu i razgovarati s klijentom ako on to poželi. Krevet se za to vrijeme zagrije i ja poslije toga odem", priča Viktorija. Tu nisu u pitanju intimne usluge, naglašava ona. Prilikom posjeta klijentu djevojku prati osiguranje i u slučaju opasnosti ona ga može pozvati pomoću aplikacije "Hitni poziv". Zasad međutim, nije bilo potrebe za tim, kaže Viktorija, jer je imala sreće s klijentima.

Za mjesec dana njezin joj projekt može donijeti 350 000 rubalja, dodaje ona. Usluga je pokrenuta 25. siječnja i, po Viktorijinim riječima, zainteresiranih još uvijek ima iako je zatoplilo.

Djevojka ne obraća pozornost na kritike na račun svog projekta. Čim je to izazvalo tako veliki odjek, znači da sam na pravom putu, smatra djevojka. Ona sebe doživljava kao "coacha". "Ljudi provode trećinu života u krevetu i upravo se preko kreveta vrši najjači energetski utjecaj. Ja po obrazovanju nisam ni liječnik, ni psiholog, ali je činjenica da se ljudi poslije kontakta sa mnom bolje osjećaju", uvjerena je mlada poduzetnica.

Iznajmljuje se mačka

U ruskom gradu Kirovu pojavila se usluga koja omogućava iznajmljivanje mačke. "Mnogi se dugo kolebaju prije nego što odluče nabaviti kućnog ljubimca. Brinu se hoće li se osjećati mirisi, hoće li biti dlaka na podu, a to je u nekom smislu i odgovornost", kaže za Interfax Vasilij koji pruža ovu uslugu. Njegova usluga omogućuje ljudima da donesu ispravnu odluku i oslobode se depresije, uvjeren je Vasilij. Među klijentima su često ljudi koji žele osjetiti kako izgleda imati u kući mačku i vidjeti trebaju li uopće nabaviti kućnog ljubimca.

Zasad su klijentima na raspolaganju tri mačke. Po riječima autora projekta, sve one bez problema komuniciraju s ljudima, premda je u jednom "kućnom posjetu" mačka slučajno ogrebala dijete. Inače, da se mačke ne bi umorile od kontakta s nepoznatim ljudima, njihov "radni dan" traje najviše 3 sata. Cijena ove usluge se posebno ugovara sa svakim klijentom i iznosi od 300 do 600 rubalja na sat. Autor projekta planira ubuduće otvoriti samostalni posao i nabaviti nove umiljate četveronožne "suradnike".