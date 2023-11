VAZ-1922, zvijer za sve terene rođena u tvornici NIVA (FOTO)

Bilo je to vozilo namijenjeno za prijevoz putnika i tereta u svim klimatskim zonama, sposobno za rad na temperaturama od -40 do +45 °C.

VAZ-1922 Marš proizvodila je od 1995. do 2009. kompanija Bronto, podružnica AvtoVAZ-a. Model je imao potpuno metalnu karoseriju s troja vrata od serijske Nive. Od nje su posuđeni motor i peterostupanjski mjenjač, navodi se na portalu Wroom.ru.

U podnožju ispod karoserije smještena su dva spremnika goriva ukupnog kapaciteta 70 litara. Prednja svjetla ugrađena su u rešetku odbojnika koja je postavljena na okvir automobila.

Andshel (CC BY-SA 4.0) Andshel (CC BY-SA 4.0)

Karoserija ima dva prednja sjedišta. Kao dodatna oprema, kupcima je ponuđeno stražnje sjedalo za putnike u drugom redu, klimatizacijski uređaj, prijenosni reflektor i servo upravljač.

Povijest ovog modela počinje 1995. godine. Tražio se model sposoban za rad u močvarnim područjima i područjima s puno snijega. Bilo je to vozilo namijenjeno prijevozu putnika i tereta u svim klimatskim zonama, s temperaturama zraka od -40 do +45 °C, od močvarnih područja do živog pijeska, netaknutog snijega, tundre...

Auto je dizajniran za pomoć u velikim katastrofama i za ljude koji svoj posao obavljaju na zahtjevnom terenu (geolozi, radnici u plinskim i naftnim postrojenjima, istraživači na polu...).

Andshel (CC BY-SA 4.0) Andshel (CC BY-SA 4.0)

Maksimalna brzina koju VAZ-1922 može postići s dva putnika je 70 km/h, uz okvirnu potrošnju od oko 18 litara na 100 km. Kako bi se poduprla ova velika potrošnja, između šasije i karoserije dodana su dva spremnika od 35 litara, po jedan sa svake strane, što, pribrojeno onom integriranom u karoseriju, čini zbroj koji mu omogućuje prihvatljivu autonomiju.