Motocikl Ural M-72, sovjetski rođak Harley-Davidsona

Ural M-72 – ili samo M-72 – nastao je kao ruska kopija BMW-a R71. Ovaj motocikl njemačkog porijekla, piše Moto4you.ru, zamijenio je BMW-R12, koji je ostao u službi. Obojica su imala prikolicu. Velika mobilnost motoriziranih jedinica na autocestama i seoskim cestama davala je nacističkoj vojsci slobodu manevriranja.

Dva motociklista u svojim BMW-ima R71 javljaju se zapovjedniku u tenku K1 PzBfWg nakon povratka iz patrole. Picryl

Mnogi su sovjetski stručnjaci davno prije rata zagovarali široko uvođenje motocikala u vojsku. Jedan od njih, I. Djumulen, profesor na Akademiji za motorizaciju i mehanizaciju Crvene armije, aktivno je zagovarao stvaranje motoriziranih jedinica, ističući njihovu važnu ulogu u obrani od potencijalnog agresora (posebno je ukazivao na nacističku Njemačku) i pozivajući na brzo uspostavljanje proizvodnje vojnih motocikala tipa BMW R71.

BMW R71 Javna domena Javna domena

23. kolovoza 1939., nekoliko dana prije invazije na Poljsku (1. rujna), potpisan je pakt o nenapadanju između Hitlerovog Trećeg Reicha i Staljinovog SSSR-a, poznat kao pakt Ribbentrop-Molotov. Kao dio sporazuma, nacisti su Rusima dali planove i tehničku pomoć za proizvodnju R71 na njihovom tlu, iako su već imali na umu da će kasnije napasti Rusiju, što se i dogodilo 1941. Zašto onda pokloniti motocikl budućem neprijatelju? Prema jednoj teoriji, kako bi imali rezervne dijelove za motocikle Wehrmachta kada nacističke čizme zakorače u ruske stepe.

Prema pisanju portala War for me, najprihvaćenija verzija priče tvrdi da su Rusi zaplijenili pet jedinica BMW-a R71 kroz neutralnu Švedsku i da su one prokrijumčarene u Rusiju kako bi se kopirale obrnutim inženjeringom. Od 30. studenoga 1939. Rusi ulaze u borbu s Fincima, a u tom su se sukobu ruski motocikli TIZ-AM-600 i PMZ-A-750, dizajnirani nekoliko godina ranije, pokazali nedoraslima zadatku, posebno pri nekoliko desetaka stupnjeva ispod ništice.

TIZ-AM-600 u muzeju Arhangeljskoje Javna domena Javna domena

Bez obzira na to koja je verzija točna, Rusi su počeli proizvoditi M-72 od 1941., nakon što je Staljin dao zeleno svjetlo, u tri tvornice: jednoj u Moskvi, jednoj u Lenjingradu (danas Sankt-Peterburg) i jednoj u Harkovu (Ukrajina). Za sovjetsku industriju motocikala to je značilo istu revoluciju koja je pratila razvoj modela FIAT-124 1970. godine u VAZ-u. Stvar je u tome što je dizajn BMW-a R71 bio usmjeren na modernu serijsku proizvodnju, a istodobno je sadržavao dosta tehničkih inovacija koje nisu bile primjenjive na sovjetske motocikle tih godina.

Kada je započela "Operacija Barbarossa" protiv SSSR-a, Rusi su preselili tvornice na licu mjesta, pripremajući se za politiku spaljene zemlje koja je dobro funkcionirala s Napoleonovim trupama stoljeće ranije i udaljavajući ciljeve od njemačkih bombardera. Njemačko napredovanje bilo je vrlo brzo u ranim fazama invazije, sve do zime.

Motocikl BMW s bočnom prikolicom, u blatu Zapadnog fronta Javna domena Javna domena

Proizvodnja iz Moskve preseljena je u Irbit (Sibir), s onu stranu Urala, čija je tvornica nazvana IMZ, što na ruskom znači "Irbitska tvornica motocikala". S druge strane, proizvodnja iz Harkova (HMZ) i Lenjingrada (LMZ) preselila se u mali grad Gorki, pod imenom GMZ. Tek 25. listopada 1942., kada je prvi M-72 stigao na Istočni front, s naletom "selidbe" razvoj nije bio završen i naravno, u početku nije postojala tvornica motocikala, bila je to tvornica piva koja je prenamijenjena.

Proizvodnja motocikala Ural u Irbitskoj tvornici motocikala. TASS TASS

M-72 su tijekom rata korišteni za izviđanje i rad vezista, zahvaljujući bočnoj prikolici, koja je mogla služiti za prijevoz još jedne osobe s mitraljezom Degtjarjov DP M1928 ili prijevoz lake opreme. Mora da je za njemačke vojnike na ruskom frontu bilo šokantno vidjeti kako njihovi neprijatelji dolaze na motociklima koji su im bili tako poznati, jer su vizualno bili gotovo identični motociklima R71.

Ruska marka iz 1999. posvećena M-72. Javna domena Javna domena

Tijekom sukoba proizvedeno je 9799 jedinica M-72, a nakon pobjede u ratu, Rusi su ga nastavili proizvoditi u Irbitu za vojne potrebe. 1949. vojna proizvodnja preseljena je u tvornicu KMZ u Kijevu (Ukrajina). Tamo je nastavljena proizvodnja M-72 s početnom tiražom od 500 motocikala.

IMZ M-72 na izložbi povijesnih vojnih vozila u parku Gorki u svibnju 2022. Javna domena Javna domena

IMZ je nastavio proizvoditi civilne verzije M-72 u Irbitu. Već 1953. počinje izvoz u nerazvijene zemlje komunističke orbite, a od 1960. prodaju se i u naprednije zemlje.

M-72 s prikolicom u postrojbi graničara na granici s Poljskom (fotografija snimljena između 1976. i 1979.) Javna domena Javna domena

Izvorni njemački dizajn pokazao se dobrim, vozila su stekla reputaciju jeftinih motocikala, pouzdanih i vrlo korisnih kao terenska vozila. Tvornica u Kijevu također je krenula s izradom civilnih verzija, poznatih kao Dnepr M-72, ali motori nisu dobro funkcionirali i pregrijavali su se, vjerojatno zbog razlike u korištenim metalima.

Proizvodnja u Irbitu završila je 1955., a dvije je godine kasnije proizvodna linija prodana Mao Ce-tungovoj komunističkoj Kini, otkad se proizvodnjom bavi Chang Jiang. Rusi su nastavili proizvoditi poboljšani M-72M do 1960., kada ga je zamijenio KMZ-ov K-750. Iz tog vremena dolazi i naziv Ural. Ispravno je reći samo M-72, jer je "marka" civilnih modela, IMZ ili KMZ, ovisila o mjestu proizvodnje.

Chang-Jiang CJ750 s prikolicom. Javna domena Javna domena

Inače, R71 kopirao je i drugi ratni neprijatelj Trećeg Reicha, bila je to geneza Harley-Davidsona XA.