Poznata cijena prvog automobila "Moskvič"

Svi koji žele kupiti novi crossover "Moskvič 3" morat će platiti najmanje 1 970 000 rubalja, priopćila je informativna služba preporođenog brenda. To znači da će ovaj automobil najvjerojatnije moći sudjelovati u državnom programu povlaštenih autokredita. Jedan je od uvjeta sudjelovanja u tom programu za automobile koji imaju motor s unutarnjim sagorijevanjem da im cijena ne bude veća od 2 milijuna rubalja.

Ovaj se model već proizvodi u moskovskoj tvornici i treba se pojaviti u prodaji do kraja godine. U kompaniji je istaknuto da će se vozilo u početku prodavati samo u prijestolnici. U prvoj će se fazi prodajom i servisiranjem automobila "Moskvič" baviti 11 moskovskih prodajnih centara.

"Završili smo s odabirom ponuda i izabrali prijestolničke prodajne centre koji će u prvoj fazi prodavati automobile u Moskvi. Naredne ćemo godine se usredotočiti na velike ruske milijunske gradove, a kako se proizvodnja bude uvećavala širit ćemo naše prisustvo na tržištu Rusije. Prvi će model biti crossover 'Moskvič 3'. On će popuniti autoparkove taksija i carsharinga", rečeno je u kompaniji.

Crossover "Moskvič 3" preuređena je verzija kineskog modela JAC JS4. Automobili imaju prednju vuču i motor s unutarnjim sagorijevanjem zapremine 1,6 l sa 109 KS.

Klijentima će biti predložena i električna verzija crossovera pod nazivom "Moskvič 3e". Taj će automobil imati elektromotor sa 68 KS i moći će prijeći 410 km bez dopune akumulatora. Cijene ovog modela bit će objavljene kasnije. Vjerojatno će za "zeleni" automobil važiti specijalna državna subvencija u visini od 925 000 rubalja. Takvi se uvjeti, na primjer, sada nude za ruski električni sedan Evolute.

Sklapanje potpuno spremnih krupnih komponenti, odnosno SKD (Semi Knocked Down), pokrenuto je krajem studenog u Moskovskoj tvornici automobila "Moskvič". Proizvodnja se realizira po principu sklapanja automobila po tehnologiji DKD (Disassembled Knock Down). Taj se pristup razlikuje od klasičnog CKD (Complete Knocked Down) sklapanja vozila koje podrazumijeva isporuku potpuno gotovih komponenata automobila iz tvornice koja ih proizvodi u pogon gdje se obavlja konačno sklapanje. Kada je riječ o DKD-u, tu se s već gotovog automobila skidaju motor, mjenjač, vješanje, sitniji sklopovi i pogonski dijelovi, registriraju se na carini kao automobilski dijelovi, i zatim se vozilo ponovo sklapa.