Samo treba naći kupca: "Otkačeni" automobili na ruski način

Ako ste u gradu vidjeli ovo blindirano patrolno vozilo BRDM-2, vjerojatno ste se zapitali kog vraga ono tu traži. Međutim, to više nije vojno vozilo. Sada je to putničko vozilo - ima novu instrument-ploču i novi volan, udobna sjedala i luksuznu kabinu, no ta raskoš ima i svoju cijenu: 54 000 dolara.