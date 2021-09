U Moskovskoj će oblasti biti podignuta prva tvornica Tesla Elona Muska

Kako je priopćio list Argumenti nedelji, ranije je rukovoditelj Moskovske oblasti Andrej Vorobjov iznio prijedlog da se u ovoj oblasti izgradi tvornica Tesla. Informaciju su potvrdili Ministarstvo industrije i trgovine RF i Trgovinsko-industrijska komora.

Istaknuto je da je prva tvornica Tesla izvan SAD-a proradila u siječnju prošle godine u Šangaju. Još se jedna gradi u Nizozemskoj, gdje kompanija sastavlja veće sklopove automobila Tesla Model S. Kompanija Elona Muska gradi tvornicu i blizu njemačke prijestolnice, u gradu Grünheideu. Prošle je godine Tesla prodala 499 000 elektromobila, a u prvom kvartalu tekuće godine gotovo 185 000 vozila. Ako tvornica u Njemačkoj proradi u skorije vrijeme, očekuje se da će do prosinca ove godine kompanija prodati milijun automobila na električni pogon.

Treba istaknuti da je u posljednjih pet godina proizvodnja i prodaja automobila Tesla porasla za 650%, a perspektive i potražnja za elektromobilima i dalje su visoke. Na primjer, u Europskoj je uniji planirano da se već 2036. godine potpuno prijeđe na elektromobile. Kupce ne plaši čak ni visoka cijena ovih vozila (u prosjeku 62 300 američkih dolara).

Sve je to navelo Elona Muska i druge dioničare kompanije da razmisle o širenju proizvodnje. U svibnju tekuće godine putem videoveze na forumu "Novo znanje" Musk je izjavio da je vrlo velika vjerojatnost da će se Tesla pojaviti na ruskom tržištu. Na to su rukovoditelji Podmoskovlja, Kaluške oblasti i ruske republike Udmurtije ponudili američkom poduzetniku olakšice i parcele za izgradnju tvornice.

Poslije posjeta Americi unuka i sina Sergeja Koroljova, tvorca sovjetske kozmonautike, saznalo se da se teren za tvornicu Tesla priprema u podmoskovskom Koroljovu. Za goste iz Rusije Elon Musk je osobno organizirao ekskurziju po kompaniji Tesla.

Tvornica Tesla Patrick Pleul/ZB/Global Look Press Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

"Principijelna odluka u vezi s tvornicom u Koroljovu donesena je u Kremlju. To je simbolično, s obzirom na to da je osnivač tvornice Tesla poznat po ljubavi prema ruskoj kozmonautici i njezinoj povijesti. On je u više navrata spominjao u svojim intervjuima i knjigama ime Sergeja Pavloviča Koroljova. Musk je uvijek govorio da dostignuća ’Roskosmosa’ ne bi bila toliko moćna da korporacija nije stajala na plećima gorostasa među koje on ubraja i Sergeja Koroljova. Jedna dvorana korporacije SpaceX nosi njegovo ime", priopćeno je u Trgovinsko-industrijskoj komori RF.

Prema informacijama iz drugog izvora u Ministarstvu industrije i trgovine RF, grad Koroljov je optimalan za izgradnju tvornice Tesla jer su u njemu još od sovjetskog doba koncentrirani visokokvalifikovani stručnjaci, koji mogu raditi na visokotehnološkoj proizvodnji bez dodatnog trošenja vremena i novca za njihovu obuku. Pored toga, grad Koroljov je idealno mjesto i po pristupu važnim prometnicama i blizini velikih gradova.