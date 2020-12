Predstavljen ruski električni crossover "Kama-1" (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

Maloprodajna cijena vozila za gradske uvjete bit će od milijun do 1,3 milijuna rubalja (11-14 tisuća eura).

U Moskvi je premijerno predstavljen "Kamazov" električni crossover pod nazivom "Kama-1". Predserijski model, projektiran u suradnji sa Sankpeterburškim politehničkim sveučilištem "Petar Veliki", izložen je na sajmu VUZPROMEKSPO-2020.

Vozilo s troja vrata po gabaritima neznatno nadmašuje model "Oka": dužina mu je 3,4 metra, širina 1,7 metara, a visina 1,6 metra. Klirens mu je 160 milimetara. "Kama-1" posjeduje LED optiku s dinamičkim žmigavcima i sustavom za pomoć vozaču ADAS treće razine.

Lako zamjenjivi rubovi blatobrana, pragovi i maske bit će korisni u carsharingu, koji KamAZ vidi kao jednu od sfera upotrebe električnog vozila. Još jedna specifičnost crossovera je masivno prednje staklo koje se pruža na krov i omogućava panoramski pogled. U volan je ugrađen ekran od 10 inča s instrument pločom i multimedijalnim sustavom. Preko njega se realizira upravljanje sustavom ADAS i klimatizacijskim uređajem.

"Kama-1" pokreće elektromotor snage 80 kilovata koji omogućava razvijanje brzine do 150 kilometara na sat. Litij-ionski akumulator kapaciteta 33 kilovatsata osigurava prelazak do 250 kilometara bez punjenja. Prednost ovog crossovera je u brzom punjenju. U običnom se režimu akumulator puni za šest sati, a u ubrzanom za samo 20 minuta. Automobil ubrzava do stotke za 6,7 sekundi.

Generalni direktor "Kamaza" Sergej Kogogin smart-crossover opisuje kao "prvi električni automobil u Rusiji u potpunosti projektiran na temelju tehnologije digitalnih blizanaca i specijaliziranih digitalnih platformi". Takva tehnologija omogućava virtualno testiranje električnog automobila uz promjenu pokazatelja u različitim uvjetima.

Predstavljeni model je industrijski predserijski primjerak koji je prošao testiranja i certifikaciju. "Kamaz" će se pripremom prodajne verzije vjerojatno baviti bez sudjelovanja sveučilišta. Kada će se vozilo pojaviti u prodaji još nije poznato. Ranije je tvornica u gradu Naberežnije Čelni kao orijentacijski rok navela 2024. godinu.