Kako će izgledati nova Lada Granta?

Какой может быть новое поколение Lada Granta - рендеры дизайнеров По неофициальной информации через 1-2 года АвтоВАЗ представит новое поколение Lada Granta. Автомобиль будет построен на платформе Global Access (она же бывшая В0). Сайт Лада.Онлайн совместно с дизайнерами представили, каким может получиться экстерьер и интерьер нового поколения Lada Granta 2021. В конце 2019 года источники на заводе сообщали, что инженеры сделали предварительную модель нового поколения Гранты в пластилине и в 3D. Можно предположить, что каркас кузова будет взят от нынешнего Renault Logan. Следовательно новая Гранта станет больше по габаритам, чем нынешнее поколение. При создании рендера учитывали фирменный ИКС-стиль, который сейчас продвигает АвтоВАЗ во всех своих моделях (представлен вариант с выштамповками на боках и без них). А идея с фарами позаимствована у концепта Lada XCODE, который был показан на ММАС-2016. Рендер Ивана Десятниченко @desive_art А вам нравится такая новая Гранта? Какой вариант лучше: с иксами на дверях или без?