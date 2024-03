8 ruskih sportskih filmova koje ne smijete propustiti!

"Tri sekunde" ("Движение вверх", 2017.)

Anton Megerdičev/Studio Trite, 2017. Anton Megerdičev/Studio Trite, 2017.

Ovaj film govori o jednom od najdramatičnijih trenutaka u povijesti sovjetskog sporta - susretu između sovjetske i američke nacionalne košarkaške reprezentacije na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. godine. Amerikanci su zadnjih 36 godina smatrani nepobjedivima: okršaj dviju strana u finalu turnira odlučen je u posljednje tri sekunde utakmice. Košarka nije najfilmskiji od svih sportova, no film "Tri sekunde" prikazuje je na takav način da doslovce i sami poželite naučiti šutirati loptu kroz obruč!

YouTube

"Legenda br. 17" ("Легенда №17", 2017.)

Nikolaj Lebedev/Studio Trite, 2017. Nikolaj Lebedev/Studio Trite, 2017.

Ovo je biografski film o osmerostrukom svjetskom prvaku u hokeju na ledu, zvijezdi Valeriju Harlamovu. Film prikazuje njegov uspon do slave, prvo kao napadač moskovskog CSKA, a potom i reprezentacije SSSR-a. Vrhunac je prva u nizu utakmica između sovjetskih i kanadskih hokejaških timova. Sport nije bio samo pitanje pobjedničke izvedbe, nego i ključni element u politici: ovaj je film slikovit prikaz toga.

YouTube

"Trener" ("Тренер", 2018.)

Danila Kozlovski/Studio Trite, 2018. Danila Kozlovski/Studio Trite, 2018.

Radnja se vrti oko ambicioznog igrača ruske nogometne reprezentacije po imenu Jurij Stolešnikov, koji je diskvalificiran na godinu dana i stoga odlazi raditi kao trener u drugoligaški klub. Njegovi igrači nemaju niti motiva niti volje za pobjedu, ali glavni protagonist ima sve te kvalitete u dovoljnoj mjeri. On odvodi NK Meteor do pobjede na Ruskom kupu, a u finalu su igrači malo poznatog tima prikazani kako izlaze na teren protiv londonskog Chelseaja. Poput dobre nogometne utakmice, akcijom nabijena priča ne dopušta gledateljima da se opuste ni na trenutak.

YouTube

"Mister Knockout" ("Мистер Нокаут", 2022.)

Artjom Mihalkov/Telekanal "Rossija 1", 2022. Artjom Mihalkov/Telekanal "Rossija 1", 2022.

Boksač po imenu Valerij Popenčenko bio je prvi sovjetski pobjednik Kupa Vala Barkera (koji se dodjeljuje sportašima koji demonstriraju najučinkovitiju i tehnički najizvrsniju vještinu na Olimpijskim igrama). Od svojih 213 mečeva, dobio je nevjerojatnih 200. Strani su ga novinari prozvali "Mister Knockout", jer je to bio način na koji je često borbe dovodio do ranog završetka. Igrani film koji pokazuje kako nekadašnji mornarički kadet raste u sportaša bez premca dobro je razrađen: radnja nije ograničena na teretanu i ring, već su tu i sparinzi na palubi broda, prisjećanja na djetinjstvo i - što je i za očekivati - zakulisne intrige.

YouTube

"Bijeli snijeg" ("Белый снег", 2021.)

Nikolaj Homeriki/EGO Production, 2021. Nikolaj Homeriki/EGO Production, 2021.

Još jedan biografski film, ovaj put o skijaškoj trkačici Jeleni Välbe. U skladu je sa svim pravilima velikih sportskih filmova: nadareno dijete, trenerica koja uočava njezine sposobnosti i surovo prirodno okruženje provincijskog Murmanska u kojem junakinja odrasta. Ona sama kao da je isklesana iz kamena. Tek scena u kojoj ona vrišti iz sveg glasa usred snijegom prekrivene šume podsjeća na nevjerojatne napore koje nosi život uspješne sportašice.

YouTube

"Prvaci: Brže. Više. Jače", ("Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее", 2016.)

Artjom Aksenenko/Enjoy Movies, 2016. Artjom Aksenenko/Enjoy Movies, 2016.

Priče troje olimpijskih pobjednika - plivača Aleksandra Popova, hrvača Aleksandra Karelina i gimnastičarke Svetlane Horkine. Ovdje sve slijedi zakone žanra: dug put do pobjede i, konačno, zasluženo zlato. Iako su njihovi trijumfi dio relativno bliske prošlosti, film pruža uvid u unutarnje živote profiliranih sportaša. U filmu su ih glumili Sergej Bondarčuk mlađi, Jevgenij Pronin i Kristina Asmus.

YouTube

"Prvak svijeta" ("Чемпион мира", 2021.)

Aleksej Sidorov/Central Partnership, 2021. Aleksej Sidorov/Central Partnership, 2021.

Ovaj se film ne može opisati drugačije nego kao politički okršaj na šahovskoj ploči. Labavo se temelji na stvarnoj priči o dvoboju između Anatolija Karpova i Viktora Korčnoja, sovjetskog šahista koji je zatražio politički azil u Nizozemskoj 1976. S jedne strane, bio je to sukob između sovjetskog birokratskog sustava i nekoga tko se usudio pobjeći iz njega. S druge strane, bila je to borba između dva vrhunska igrača - bitka, kako kaže jedan od protagonista, "do krvi". Film djeluje i kao drama i kao kinematografska razglednica kasnih 1970-ih – možete ga gledati kao ilustraciju tog vremena ili u njemu pokušati razaznati dramu dvoje talentiranih ljudi.

YouTube

"Streljcov" ("Стрельцов", 2020.)

Ilja Učitelj/Telekanal "Rossija 1", 2020. Ilja Učitelj/Telekanal "Rossija 1", 2020.

Priča o Eduardu Streljcovu, glavnom enfant terribleu i geniju sovjetskog nogometa. Na vrhuncu karijere "ruski Pelé" optužen je za seksualni napad i osuđen na 12 godina zatvora. Ipak, uspio se vratiti sportu: obožavali su ga nogometni navijači koji su bili spremni srušiti stadion ako njihovog idola ne puste na teren. Biografija ovog nogometaša slika široku sliku pojedinca koji se nije uklopio ni u jedan konvencionalni kalup te je ostao legenda.

YouTube