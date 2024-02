Zašto se u Rusiji vjerovalo da 29. veljače donosi nesreću?

Russia Beyond (Foto: Javna domena, Getty Images)/Getty Images

Vjerovali su da božanstvo zvano Kasjan donosi neprestane nesreće, pa su mu dodavali i odgovarajuće epitete: Kasjan Nemilostivi, Kasjan Zavidni, Ćoravi Kasjan, Kasjan Osvetoljubivi.

Ikona Ivana Kasijana

Smatrali da taj famozni Kasjan pogledom može spaliti čovjeka i pretvori ga u pepeo, da on gospodari vjetrovima koje drži pod dvanaest lokota i kad god poželi, može ih poslati na zemlju, te da ima vlast da zarazi bolestima ljude i stoku. Negdje se spominje čak i vjerovanje da Kasjan služi Sotoni i da je čuvar na vratima Pakla. Zbog toga je Gospod, navodno, naredio da Kasjana tri godine zaredom biju čekićem po čelu, a četvrte da ga puste na Zemlju.

I. V. Lavov. "Kasijanov dan", razglednica

Zbog toga su mnogi izbjegavali organizirati vjenčanja na Kasjanov dan i trudili se ne izlaziti iz kuće bez prijeke potrebe, nisu ništa radili niti su puštali u kuću nepoznate putnike-namjernike, a po štalama su vješali amajlije. Pojedini su se plašili obavljati kućne poslove prije izlaska sunca, smatrajući da je to najopasnije doba dana, i trudili su se spavati i ne ustajati iz kreveta do ručka. Vjerovalo se da će rođene na 29. veljače pratiti nesreća. Toga dana nisu pričali što planiraju uraditi, vjerujući da se to onda sigurno neće ostvariti.

mbbirdy/Getty Images mbbirdy/Getty Images

